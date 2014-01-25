ایران فرصت مناسبی برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "جان کری" با استقبال از توافق هسته ای ژنو و اجرای آن مدعی شد: این توافق٬ برنامه هسته ای ایران را به عقب بازگرداند. ایران باید اندوخته اورانیوم غنیشده ۲۰ درصدی را به صفر برساند. ایران نمی تواند سانتریفیوژهای خود را افزایش داده و نسل جدید سانتریفیوژهای خود را نصب کند. ایران نمی تواند نیروگاه اراک را تکمیل کند.
وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: دلیل تحریمها همین بود. اکنون به دلیل همین توافق بازرسان میتوانند هر روز در فردو و نطنز باشند. علاوه بر آن بازرسان هر ماه می توانند در اراک باشند.
وی همچنین از اظهارات "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران، مبنی بر تمایل ایران به تعامل با دنیا استقبال کرد. رئیس جمهوری ایران در مصاحبه ای در داووس گفت : خواستار تعامل سازنده با دیگر کشورها هستیم. تعاملات ایران و آمریکا نیز در ماه های گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و برای اولین بار سیاستمداران دو کشور برای حل اختلافات در موضوع هسته ای٬ با هم مذاکره٬ تبادل نظر و حتی اتخاذ تصمیم کرده اند. این تحولی مهم در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران است.
کری در واکنش به این اظهارات روحانی گفت : دیروز رئیس جمهور روحانی اینجا بود و گفت ما میخواهیم با دنیا وارد تعامل شویم. اگر شما در این سخنان جدی هستید٬ اثبات آن ساده است. کشوری که برنامه هسته ای صلح آمیز میخواهد٬ به چرخه غنی سازی در زیر زمین و راکتور آب سنگین احتیاجی ندارد.
جان کری در این اظهارات به موارد دیگری از جمله سیاست های آمریکا در خاورمیانه و همچنین مذاکرات سازش نیز اشاره کرد.
اظهارات کری در حالی ایراد شد که روز پنجشنبه هفته گذشته نیز "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید، عنوان داشت که آنچه اهمیت دارد اقدامات ایران است و نه سخنانی که مقامات آن میگویند.
بر اساس این گزارش، اظهارات کارنی در واکنش به مصاحبه های "حسن روحانی" رئیس جمهور، و "محمدجواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، با شبکه تلویزیونی سی ان ان است که در روزهای گذشته در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس انجام شد.
ظریف در این مصاحبه گفته بود : واژگانی که کاخ سفید برای تعریف توافق هسته ای از آن استفاده میکند با متنی که ایران و دیگر کشورها بر سر آن توافق کردهاند فرق دارد. واشنگتن تلاش میکند که توافقنامه ژنو را اینگونه جلوه دهد که ایران میخواهد برنامه اتمی خود را تعطیل کند، در حالی که چنین امری واقعیت ندارد.
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