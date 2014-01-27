تاکید ایران بر حفظ سانتریفیوژها به معنای نرسیدن به نتیجه نهایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، "بنیامین نتانیاهو" با بیان این مطلب در ادامه گفت: اگر ایران بر بیانیه خود که اعلام کرده هیچ سانتریفیوژی از کار نخواهد ایستاد پافشاری کند به توافق دائمی بر سر برنامه هسته ای این کشور که هدف از برگزاری مذاکرات نیز همین موضوع است نمی توان رسید.

نتانیاهو این اظهارات را در نشست هفتگی کنست بیان کرد و در ادامه افزد: ایران اساسا بر حفظ توانایی خود برای رسیدن به مواد لازم برای ساخت بمب تاکید می کند که این موضوع نشان می دهد نمی توان به تواق نهایی با ایران رسید.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که بعد از بازگشت از اجلاس جهانی داووس در جمع نمایندگان رژیم صهیونیستی حاضر شده بود همچنین گفت: ما حقیقت را می‌دانیم. ایران تلاش می‌کند تحت پوشش لبخند خود را به تسلیحات هسته ای مجهز کند.

وی در مورد سخنرانی رئیس‌ جمهور ایران در داووس هم گفت: رئیس جمهور ایران تلاش می‌کرد تا ساختار تحریمهای بین‌ المللی را از هم بپاشد.

نتانیاهو همچنین از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اینکه ایران باید اظهارات خود در مورد صلح آمیز بودن برنامه هسته ای را ثابت کند تمجید کند.





