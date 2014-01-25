ارائه 3200 اثر پژوهشی از بانوان طلبه به جشنواره علامه حلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جواد اسماعیل‌نیا گفت: از میان آثار پژوهشی بانوان طلبه، حدود هزار و 400 اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافته‌اند.

وی زمان برگزاری جشنواره سراسری علامه حلی را اردیبهشت‌ماه سال آینده اعلام و اضافه کرد: در حال حاضر در مورد خواهران، ارزیابی اجمالی آثار پژوهشی در استان‌های مختلف به انجام رسیده و ارسال آثار به منظور ارزیابی تفصیلی به دبیرخانه مرکزی جشنواره علامه حلی در قم در حال انجام است.

دبیر جشنواره علامه حلی با بیان اینکه امسال طلاب جوان دارای اثر پژوهشی برتر به صورت استانی در هفت استان کشور نیز شناسایی می‌شوند، گفت: این استان‌ها شامل فارس، همدان، کرمان، اصفهان، تهران، قم و خراسان رضوی می‌شوند که جشنواره علامه حلی در استان همدان برگزار شده است، در استان کرمان بهمن‌ماه برگزار می‌شود و در استان‌های اصفهان، تهران، قم و فارس نیز در اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره علامه حلی به صورت مشترک میان برادران و خواهران طلبه برگزار می‌شود، یادآور شد: مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خواهران پس از اتمام ارزیابی و اعلام نتایج نهایی جشنواره سراسری علامه حلی، از طلاب برتر در مدارس علمیه و استان‌ها نیز تقدیر خواهند کرد.

وی جشنواره علامه حلی را ویژه طلاب دارای کمتر از 31 سال سن دانست و گفت: آثار طلاب در قالب‌های کتاب، پایان‌نامه، تحقیق پایانی و مقاله در این جشنواره مورد ارزیابی و تقدیر قرار می‌گیرد.