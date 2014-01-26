به گزارش خبرنگار مهر، شنبه 5 بهمن ماه هشتمین شب از اجراهای صحنه ای جشنواره بین المللی تئاتر فجر میزبان نمایش های مختلفی بود. در این روز در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر در دو نوبت 17:30 و 19:30 نمایش «سرایت درد» به کارگردانی ماتورین بولز از فرانسه به صحنه رفت که در هر دو اجرا مورد استقبال علاقمندان تئاتر قرار گرفت.

نمایش «سرایت درد» یک اثر بی کلام است و مجموعه‌ای از برخوردها، حرکت‌ها و تنش‌ها را به نمایش می‌گذارد. این اثر نمایشی امروز یکشنبه 6 بهمن ماه نیز به صحنه می‌رود.

متاسفانه اجرای شب گذشته این نمایش نیز با بی نظمی‌هایی همراه بود. این بی نظمی ها به دلیل فروش بیش از ظرفیت بلیت های این نمایش به تماشاگران و در اختیار داشتن بلیت های مهمان بود. این مسئله با حضور بیش از اندازه مخاطبان در تالار سایه همراه شد و برخی از افراد با وجود در دست داشتن بلیت شماره صندلی‌دار مجبور شدند روی زمین نمایش را ببینند یا اصلا از دیدن اثر صرف نظر کنند.

این معضل در روزهای گذشته در سالن های دیگر تئاتر هم مشاهده می شود اما سالن های کوچکی مثل سایه، چهارسو، قشقایی و کارگاه نمایش بیشتر با این مشکل مواجه می شوند. صدور بیش از اندازه بلیت های بدون شماره صندلی و حتی بلیت های تقلبی که از روی بلیت های اصلی پرینت گرفته شده اند نیز در روزهای اخیر بسیار مشاهده شده که این بلیت ها معمولا توسط حراست تالارها شناسایی می شوند. حتی افراد سودجو از روی کارت خبرنگاران هم نسخه تقلبی کپی کرده اند و در برخی اجراها شاهد حضور بی رویه افرادی هستیم که خودشان را جای اهالی رسانه جا می زنند.

اثر دیگری که روز گذشته با استقبال مخاطبان تئاتر روبرو شد نمایش «هملت» نوشته شهرام احمدزاده و به کارگردانی آرش دادگر بود. این اثر نمایشی نگاهی مدرن و انسانی به تراژدی «هملت» شکسپیر دارد که در آن مناسبان انسانی جامعه امروز با تکیه بر روابط و شخصیتهای نمایشنامه «هملت » به تصویر کشیده می شود. بازی قابل تامل بازیگران از جمله ویژگی های اجرای شب گذشته بود.

«هملت» قرار بود ساعت 18 در تالار حافظ یک اجرا داشته باشد که با تاخیری نزدیک به یک ساعت روی صحنه رفت. تاخیر در اجراهای جشنواره از جمله مواردی است که در روزهای گذشته زیاد تکرار می شود. این مسئله مشکلاتی را برای تماشاگران به وجود می آورد تا جایی که برخی مجبور می شوند برای رسیدن به موقع به اجرای سالنی دیگر نیمه های یک اجرا از تالار خارج شوند.

حمیدرضا نعیمی، علی اصغر دشتی، فرهاد تجویدی، مهرداد ابروان، سمانه زندی نژاد، بهناز نازی و... مهمانان شب گذشته نمایش«هملت» بودند.

آخرین اجرای نمایش «pyghian oratorio» به کارگردانی ولادیمیر استانیفسکی از لهستان شب گذشته به پایان رسید. هنرمندانی چون هدیه تهرانی، رحمت امینی، حمید پورآذری، حسین کیانی، خسرو احمدی و... مهمانان اجرای اول این نمایش در تالار وحدت بودند.

هنگامه و هومن مفید‌، اسماعیل خلج‌، شیرین یزدان بخش‌، داریوش مودبیان،‌ حسن معجونی‌، مسعود فراستی‌، آیدین صمیمی مفخم ، خسرو خورشیدی‌، علی اکبر علیزاد،‌ رضا ثروتی‌، سیامک احصایی نصرالله قادری‌، مجید گیاهچی، محمد رحمانیان و ... در روزهای گذشته از این اثر نمایشی دیدن کردند.

این نمایش که حاصل همکاری گروه گارجنیدزه لهستان و گروه تئاتر «آو» از ایران است به عنوان پروژه‌ای بین فرهنگی میان ایران و لهستان در جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفت. این اثر نمایشی مبتنی بر موسیقی و حرکت است و روایتی از آگاممنون و ارستتس از اسطوره‌های یونان باستان را نمایش می دهد.

«pyghian oratorio» با موسیقی و حرکات فرم به وسیله بازیگران لهستانی و ایرانی اجرا و در روزهایی که مهمان تئاتر فجر بود با استقبال مخاطبان تئاتر روبرو شد.