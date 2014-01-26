به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با گپ و گفت دوستانه و رادیویی ایوب آقاخانی شروع شد، مدیران و مسئولان رادیو نمایش، حسین طاهری مدیر کل هنرهای نمایشی، قادر آشنا دبیر جشنواره سی و دوم و جمعی از هنرمندان تئاتر و رادیو نمایش و مدیران جشنواره تئاتر فجر حضور داشتند.

حسین طاهری مدیر کل هنرهای نمایشی در این مراسم با سپاسگذاری از هنرمندان تئاتر و رادیو گفت: رادیو یک پل ارتباطی است که می تواند برای گسترش تئاتر موثر باشد.

ایوب آقاخانی حاضران در این جلسه را میزبان اصلی این مراسم دانست و گفت: این عرصه نیز مانند تمامی عرصه های نمایشی بدون مخاطب محکوم به فنا ست.

وی در ادامه از تمامی مدیران و مسئولان که با وجود کمبود بودجه به برگزاری این مراسم و نیز حضور این بخش در سی و دومین جشنواره بین المللی تئااتر فجر احتمام ورزیدند تشکر کرد.

آقاخانی در ادامه به تاریخچه بوجود آمدن رادیو تئاتر در سال 1949 اشاره کرده و افزود: پیدایش رادیو تئاتر با تبدیل فیلم "چه زندگی شگفت انگیزی " از فرانک کاپرا اتفاق افتاد و این رادیو تئاتر همچنان اجرا می شود و از استقبال و فروش موفقی نیز برخوردار است.

آقاخانی افزود: این رسانه یک رسانه نوپا اما امکانی بزرگ است. وقتی تنها یکی از دانشگاه های کشور، در یک سال نزدیک به 900 نفر دانشجوی تئاتر می پذیرد، باید به رشد این هنر کمک کرد زیرا رادیو تئاتر بستر و فیلدی برای رشته های تئاتری است.

وی با اشاره به استقبال شرکت کنندگان با وجود کمبود ها و فرصت یک ماهه برای ارسال آثار به جشنواره توضیح داد: بیش از 150 اثر به دبیرخانه رسید که حدود 50 اثر از شهرستان ها و مابقی آن از دیگر هنرمندان و دانشگاه ها بود.

وی در ادامه شهرام گیل آبادی، فرهاد آییش و پیشگر را به عنوان داوران این بخش معرفی کرده و از قادر آشنا به خاطر حمایت از این بخش با جمله " آشنا واقعا آشنا بود و غریب نبود" تشکر کرد. وی از تمامی مسئولان در خواست توجه و عنایت بیشتر به بخش رادیو تئاتر را داشت.

در ادامه دهقان نیری مدیر رادیو نمایش که با وجود دوران نقاهت جراحی گوش خود در این مراسم حضور پیدا کرده بود از گیل آبادی، برهانی مرند، پیشگر و آقاخانی برای هفت سال تلاش جهت سرپا نگه داشتن و سرافرازی این حوزه تشکر کرد و افزود: هدف این نیست که فقط پرورنده این هنر باشیم بلکه هدف ، توسعه و گسترش این بخش است.

وی اعلام کرد: در پایان جشنواره از بین آثار، یک اثر به عنوان منتخب و یک اثر به عنوان برگزیده معرفی خواهیم کرد.

در ادامه این مراسم چهار کتاب منتشر شده به مناسبت سی ودومین جشنواره تئاتر فجر رونمایی شد.

نصراله قادری مدیر انتشارات نمایش در این مراسم از انتشار مجموعه نمایش های خسرو حکیم رابط و نمایشنامه هایی که کار مشترک بخش رادیو تئاتر، رادیو نمایش و انتشارات نمایش است در سال پیش رو خبر داد.

بخش رادیو تئاتر فجر هر روز در نوبت 18:30 و 20:30 و به صورت رایگان در پلاتو سه نقطه برگزار می شود.