به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه سوم بهمن ماه ششمین روز از برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با حاشیه های جالب توجهی همراه بود.

نمایش «قصه ظهر جمعه» به نویسندگی و کارگردانی محمد مساوات در دومین روز از اجراهای خود در جشنواره تئاتر فجر باز هم با استقبال مخاطبان تئاتر روبرو شد. این نمایش که در روز اول اجرای خود در جشنواره به دلیل ویژگی های بصری و طراحی صحنه جذاب و ناتورالیستی با استقبال روبرو شده بود در دومین روز از اجرای خود با شاهد حضور تعداد بیشتری مخاطب بود تا جایی که این نمایش شب گذشته به سانس فوق العاده رسید و در سه نوبت اجرا شد.

«قصه ظهر جمعه» در در دهه 70 رخ می‌دهد و اثری کاملا رئالیستی است که در طراحی صحنه نمایش، جزئیات به شکل چشمگیری رعایت شده تا جایی که می توان قابی را که کارگردان برای مخاطبش از یک خانه دهه 70 تصویر می کند با تصاویر واقعی مقایسه کرد. همین ویژگی باعث شد مخاطبان حس نوستالوژیکی نسبت به نمایش داشته باشند و ارتباط خوبی با اثر برقرار کنند.

در اجرای دوم این اثر نمایشی مخاطبانی که کمی دیرتر به سالن سایه رسیده بودند با وجود داشتن بلیت هایی که شماره صندلی داشت، نتوانستند وارد سالن شوند چون به دلیل استقبال صندلی‌هایشان توسط تماشاگران دیگری اشغال شده بود که البته حراست تئاتر شهر این جاماندگان را در اجرای سوم که ساعت 21 بود جای داد.

سعید اسدی، نادر برهانی مرند، سهراب سلیمی، امیر دژاکام، ابراهیم پشت کوهی و... مهمانان این نمایش در اجرای دوم بودند. در اجرای پایانی این اثر نیز حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی، اتابک نادری رئیس تئاتر شهر و محمدرضا الوند رئیس سابق شورای نظارت حضور داشتند.

فروغ قجابگلی، معصومه کاظمی، تینو صالحی، محمد علی محمدی، سوگل سادات خلیق، سیامک اخوان، نیکان راست قلم، مهرنوش ستاری، اسماعیل گرجی و... بازیگران «قصه ظهر جمعه» هستند و طراحی صحنه این اثر نمایشی را هم سعید حسنلو بر عهده دارد.

علیرضا نادری به تماشای «فرجام سفر طولانی طوبا » نشست

نمایش محسن حسن زاده نیز شب گذشته با استقبال مخاطبان روبرو شد. علیرضا نادری نویسنده این اثر به همراه هنرمندانی چون مهرداد کورش نیا، شیرین یزدان بخش، بهناز جعفری، نیما نادری، محمدرضا کوهستانی و... از این اثر نمایشی دیدن کردند.

«فرجام سفر طولانی طوبا» با گروهی از بازیگران قمی به صحنه رفت و توانست با نمایش فرهنگ بومی روستایی کوچک نزدیک شهر قم تماشاگران را با خود همراه کند.

اولین کار مشترک ایران و ارمنستان دیده شد

در ششمین روز سی‌و دومین جشنواره تئاتر فجر نمایش «P2» در تالار حافظ روی صحنه رفت که این اجرا نیز مانند اجرای شب گذشته این اثر نمایش با استقبال مخاطبان روبرو شد. به دلیل دکور ویژه این نمایش و صحنه یک سویه ای که داشت ناچارا تعدادی از صندلی های تالار حافظ نمی توانست مخاطبان را در خود جای دهد بنابراین تعداد زیادی از تماشاگران مجبور شدند این نمایش را نشسته روی زمین و یا از سکوهای اطراف ببینند اما مدت زمان کوتاه این اثر نمایشی مخاطبان را خسته نکرد و آنها راضی از سالن خارج می شدند.

محمدرضا الوند، اتابک ناری، مسعود موسوی، فرهاد تجویدی و... مخاطبان اجرای دوم این اثر نمایشی بودند. این نمایش به دلیل استقبال مخاطبان و کمبود ظرفیت سالن در پذیرش آنها با نیم ساعت تاخیر اجرا شد.

شب گذشته همچنین نمایش «pythian oratorio» کار ولادیمیر استانیفسکی از کشور لهستان که در تالار وحدت به صحنه می رفت با استقبال هنرمندان و مخاطبان رو به رو شد تا جایی که در این اجرا هر سه بالکن‌های تالار وحدت تکمیل شده بود.

این نمایش جمعه و شنبه 4 و 5 بهمن ماه نیز میزبان علاقمندان خواهد بود.