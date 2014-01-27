تبلیغات گسترده آمریکا برای فیلم ضدایرانی «300: خیزش یک امپراتور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، اعلام شده علاقه مندان همچنین می‌توانند یک پوستر ویژه از فیلم دریافت کنند. پوسترهای مختلف این فیلم در گالری تصویری این فیلم در وب سایتش ارایه شده است.

بازیگران این فیلم نیز در بیانیه‌های مختلفی که خطاب به هوادارانشان صادر کرده اند، تلاش دارند تا توجه بیشتری را جلب این فیلم کنند. از جمله لنا هیدی از بازی مجدد در نقش ملکه گورگو ابراز خوشحالی کرده و از طرفداران می خواهد تا این فیلم 13 دقیقه‌ای را مورد توجه قرار بدهند.

این فیلم که نوآم مورو آن را کارگردانی کرده با بازی سالیوان استپلتون، اوا گرین، هانس ماتسون، دیوید ونهام، رودریگو سانتونرو، ایگال نوآر، کالان مالوی، جک اوکانل و اندرو تیرنان ساخته شده است.

این فیلم مثل قسمت اولش بر مبنای کمیک بوک فرانک میلر با عنوان «خشایارشا» ساخته شده و داستانی که جعل تاریخ است درباره نبرد خشایارشا با رومیان بیان می‌کند. در این فیلم سانتورو در نقش خشایار شا ظاهر شده است.

این فیلم اکران خود را هفتم مارس (16 اسفند) در آمریکا آغاز می کند.

تبلیغات تلویزیونی این فیلم نیز با ترانه «خوک های جنگ» ترانه کلاسیکی از گروه بلک سابات (یکشنبه سیاه) گروه راک بریتانیایی همراه خواهد بود. این ترانه یکی از ترانه‌های آلبوم «پارانویید» این گروه در دهه 70 است. این ترانه به عنوان ترانه‌ای ضد جنگ شناخته می‌شود که در اعتراض به ایجاد کنندگان جنگ ها که موجب کشته شدن هزاران نفر می شوند، هواداران زیادی به دست آورده بود.

فیلم این تبلیغ تلویزیونی نیز تصویر اسلو موشنی از صحنه‌های وحشیانه جنگ را تصویر می‌کند.

فیلم «300» در سال 2007 اکران شد و ایرانیان سراسر جهان به مضمون دروغین آن که فضایی ضد ایرانی از طریق سینما ایجاد کرده بود، اعتراض کردند.