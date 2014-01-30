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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۶

توکلی به مهر خبر داد:

دوهزار برنامه طی دهه فجر در مناطق عشایری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

دوهزار برنامه طی دهه فجر در مناطق عشایری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس کمیته عشایری و روستایی ستاد دهه فجر کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری بیش از دو هزار برنامه طی دهه مبارک فجر در مناطق عشایری و روستایی این استان خبر داد.

حجت الاسلام دکتر محمد تقی توکلی به خبرنگار مهر اعلام کرد: این برنامه ها در بخش های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ... است و در همه مناطق استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: کمیته عشایری و روستایی ستاد دهه فجر کهگیلویه و بویراحمد با حضور بیش از 20 دستگاه اجرایی کار برنامه ریزی برای بزرگداشت دهه مبارک فجر در مناطق عشایری و روستایی را انجام داده است.

وی اضافه کرد: زیرکمیته های عشایری و روستایی ستاد دهه فجر در همه شهرستانها و مراکز بخش ها نیز تشکیل شده است.

توکلی بر حفاظت از دستآوردهای انقلاب تاکید کرد و گفت: عشایر و روستاییان نقش مهمی در پیروزی و حفاظت از انقلاب داشته اند و قدردان خدمات این نظام هستند.

وی پشتوانه مردمی را عامل اصلی بقای انقلاب دانست و تصریح کرد: همین مسئله در طول بیش از  سه گذشته این انقلاب را از خطرات و تهدیدات مصون نگه داشته است.

جشنواره فرهنگی عشایر در گچساران برگزار می شود

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان به تشریح برنامه های این دهه در بخش عشایر و روستاییان پرداخت و گفت: در این دهه برنامه های متنوعی برای این قشر از جامعه پیش بینی شده که با همکاری دستگاههای عضو این کمیته اجرا خواهند شد.

وی افزود: یکی از مهمترین این برنامه ها برگزاری جشنواره فرهنگی عشایر در گچساران است که با حضور عشایر لر، بختیاری و قشقایی برگزار خواهد شد.

توکلی افتتاح بازارچه فروش محصولات کشاورزی روستاها، پارک جنگلی گچساران و افتتاح چندین طرح در حوزه روستایی و عشایری را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

وی بیان داشت: در بخش کشاورزی 43 پروژه روستایی در این دهه به بهره برداری می رسد و سه پروژه نیز کلنگ زنی می شود.

توکلی گفت: این پروژه ها 390 شغل مستقیم ایجاد کرده و 238 خانوار از آن بهره برداری می کنند.

 

 

کد مطلب 2224946

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