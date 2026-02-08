افتتاح واحد ۵۰ تنی پرورش ماهیان خاویاری در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری،ظهر یکشنبه، در حاشیه افتتاح یک واحد پرورش ماهیان خاویاری در پاکدشت، با اشاره به تکمیل پروژه‌های اقتصادی استان گفت: در ابتدای دولت به دلیل محدودیت زمان و نبود آمادگی لازم، برخی طرح‌ها به بهره‌برداری نرسید، اما از سال گذشته تاکنون با وجود مشکلات اقتصادی، فرصت مناسبی برای تکمیل پروژه‌ها فراهم شده است.

وی افزود: در دهه فجر امسال، ۹۵ پروژه شاخص اقتصادی در استان تهران به بهره‌برداری می‌رسد که برای اجرای آن‌ها بیش از ۶۰ همت اعتبار هزینه شده است، از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۱۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش برای تکمیل و توسعه طرح‌ها پرداخت شده است.

عسگری با تأکید بر اولویت استان بر تکمیل زنجیره‌های تولید گفت: طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در اولویت حمایت قرار گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای از اولویت‌های اصلی استان تهران است.

معاون اقتصادی استاندار تهران درباره واحد پرورش ماهیان خاویاری پاکدشت اظهار کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر هزار میلیارد ریال شامل یک مجموعه ۵۰ تنی پرورش ماهیان خاویاری است که عمدتاً رویکرد صادرات‌محور دارد و از جمله طرح‌هایی محسوب می‌شود که ریال را به ارز تبدیل می‌کند.

وی ادامه داد: استان تهران در حوزه پرورش ماهیان مختلف رشد قابل توجهی داشته و در بخش ماهیان زینتی رتبه دوم کشور را داراست. در حوزه ماهیان خوراکی نیز روند رشد تولید کاملاً محسوس است.

عسگری با اشاره به محدودیت‌های محیط‌زیستی و کمبود منابع آبی استان تصریح کرد: استفاده از دانش و فناوری‌های نوین در مدیریت بهینه آب از الزامات توسعه آینده است. در پروژه امروز، سیستم تصفیه و بازچرخانی آب به‌گونه‌ای طراحی شده که آب به‌صورت کامل تصفیه و مجدداً استفاده می‌شود و هیچ‌گونه آلودگی یا بوی نامطبوعی ایجاد نمی‌کند.

وی در پایان گفت: برنامه توسعه استان تهران در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه کشاورزی و صنعت، همزمان با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی دنبال می‌شود و امسال بیش از ۲۵ طرح صنعتی در شهرستان‌های استان آماده بهره‌برداری است که شهرستان پاکدشت از جمله مناطقی است که بیشترین پروژه‌های صنعتی قابل افتتاح را به خود اختصاص داده است.