به گزارش خبرنگار مهر، شرکت های داروسازی اعم از تولید کنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی و همچنین، وارد کنندگان داروهای خاص و...، برای اینکه بتوانند شرایط دسترسی مردم و بیماران را به دارو تسهیل کنند؛ لازم است که نقدینگی و ارز مورد نیاز را داشته باشند.

متاسفانه چالش تخصیص «ارز دارو»، همواره وجود داشته اما در برخی مقاطع، شدت گرفته و همین مسئله باعث شده روند تامین دارو در داخل کشور دچار اختلال شود.

در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، اما گزارش های رسمی سازمان غذا و دارو نشان می دهد که روند تخصیص ارز دارو به درستی انجام نشده و همین موضوع، بازار دارویی کشور را با چالش مواجه ساخته است. از همین رو، در روزهای گذشته جمعی از مدیران و فعالان صنعت دارو، با رئیس جمهوری نشست مهمی را برگزار کردند تا بالاترین مقام اجرایی کشور را از مشکلات صنعت دارویی کشور مطلع کنند.

در همین راستا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار است امروز( یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴)، نشست مهمی را با موضوع بررسی وضعیت «ارز دارو» برگزار کند.

قرار است در این نشست، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، معاون امور ارزی بانک مرکزی، معاون امور مجلس وزارت اقتصاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون امور مجلس وزارت نفت، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان غذا و دارو حضور داشته باشند تا گزارش‌های مربوط به وضعیت موجود، چالش‌های تخصیص ارز و آثار آن بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی را ارائه کرده و به پرسش‌ها و دغدغه‌های نمایندگان مجلس پاسخ دهند.

در این نشست، وضعیت تخصیص ارز دارو در سال ۱۴۰۴ و همچنین پیش‌بینی قیمت و میزان ارز تخصیصی به صنعت داروسازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

حسین عبدلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر اینکه صنعت داروسازی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات ارزی، مشکلات نقدینگی، بدهی‌های انباشته و اختلال در تخصیص به‌ موقع ارز مواجه بوده است، گفت: استمرار این مشکلات نه‌ تنها تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه بر روند واردات مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و حتی برخی داروهای حیاتی نیز اثر گذاشته و در مقاطعی دسترسی بیماران به دارو را دچار مشکل ساخته است.

وی با استقبال از تأکید رئیس‌جمهوری بر اصلاح نحوه تخصیص ارز و حل مشکل نقدینگی فعالان صنعت دارو، افزود: یکی از مطالبات جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دولت، ایجاد سازوکارهای شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی در حوزه تأمین ارز دارو است تا فعالان این حوزه بتوانند بر اساس یک افق مشخص، برنامه‌ریزی تولید و واردات خود را انجام دهند و کشور دچار شوک‌های مقطعی در تأمین دارو نشود.

عبدلی با اشاره به ضرورت تقویت تولید داخلی در کنار مدیریت واردات، ادامه داد: حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی می‌تواند ضمن کاهش وابستگی، تاب‌آوری کشور را در شرایط بحرانی افزایش دهد. با این حال، این حمایت باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش کیفیت، ارتقای استانداردها و رقابت‌پذیری محصولات داخلی شود و صرفاً به تزریق منابع مالی محدود نشود.

وی با تأکید بر اهمیت تکمیل ذخایر راهبردی دارویی کشور، یادآور شد: نبود ذخایر کافی از داروهای حیاتی و اقلام راهبردی، در شرایط بحرانی می‌تواند سلامت بیماران را با مخاطرات جدی مواجه کند؛ از این رو، لازم است سیاست ذخیره‌سازی دارو به‌عنوان بخشی از امنیت ملی سلامت به‌صورت مستمر و نه مقطعی دنبال شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ساختاری در چرخه مالی حوزه سلامت، گفت: رسوب منابع در بخش‌های مختلف نظام سلامت و تأخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان دارو، یکی از عوامل اصلی تضعیف زنجیره تأمین است و اصلاح فرایندهای ناکارآمد و کوتاه‌سازی مسیر گردش منابع مالی می‌تواند به پایداری بازار دارو کمک کند.

عبدلی همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه دارو تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، شرط لازم برای تحقق تصمیمات اتخاذشده در سطح کلان است و بدون این هم‌افزایی، حتی تصمیمات درست نیز در مرحله اجرا با چالش مواجه خواهد شد.

وی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به‌ صورت مستمر اجرای مصوبات و دستورات مرتبط با حوزه دارو را رصد خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه تعلل یا انحراف از اهداف تعیین‌شده، از ابزارهای نظارتی خود برای صیانت از حقوق بیماران و حمایت از تأمین پایدار دارو استفاده خواهد کرد.