دکتر منوچهر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره آخرین وضعیت بازنگری دروس و منابع رشته علوم سیاسی گفت: دروس و منابع مقطع کارشناسی علوم سیاسی بازنگری و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد و وزارت علوم نیز آن را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد و از سال 93 اجرایی می شود.



رئیس کارگروه علوم سیاسی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در خصوص بازنگری دروس و منابع علوم سیاسی در سایر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گفت: هنوز بازنگری دروس و منابع علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد آغاز نشده است.

وی به علت این مساله اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در انتظار تامین اعتبار هستیم تا بتوانیم بازنگری دروس و منابع علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد را آغاز کنیم.

به گزارش مهر، 15 رشته علوم انسانی به عنوان رشته های اولویت دار در بازنگری علوم انسانی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده است که رشته علوم سیاسی نیز از جمله این رشته ها است. به منظور تحول و بازبینی در این رشته ها، 15 کارگروه در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است که با همکاری گروه های مربوطه به این رشته ها در وزارت علوم، این رشته ها را بر اساس اصول و مبانی اسلامی مورد بازنگری قرار می دهد.