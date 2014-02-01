دنیای آینده متعلق به اسلام ناب محمدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسینی صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در خمین افزود: انقلابی که ایران را از حکومت ظلمانی و تحت ستم غرب نجات داد و باعث شد تا فساد، فحشا، فقر و بی عدالتی از جامعه ایران کمرنگ تر شود.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران با طلوع فجر شکل گرفت و توسط امام حکومت اسلامی الگوی همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان شد.

حجت الاسلام حسینی ضمن تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ دینی در جامعه گفت: باید با تروج فرهنگ دینی و افزایش فعالیت خود در این جهت زمینه تداوم انقلاب اسلامی را در دنیا فراهم کنیم.

دشمنان نمی توانند از شعارهای توخالی خود علیه این نظام فراتر روند

وی یادآور شد: کارهای ما باید رنگ و بوی اسلامی داشته باشد تا روزی بتوانیم پرچم این انقلاب را به دست صاحب اصلیش برسانیم.

امام جمعه شهرستان خمین با تاکید بر اینکه تداوم این پیروزی انقلاب به خاطر وجود و رهنمودهای مقام معظم رهبری است خاطرنشان کرد: امروز انقلاب ایران به لطف پروردگار از جایگاه والا در جهان برخوردار است و این قدرت به حدی است که دشمنان نمی توانند از شعارهای توخالی خود علیه این نظام فراتر روند.

حجت الاسلام علی حسینی گزینه روی میز بودن حمله نظامی علیه ایران ا یک تهدید تمسخر آمیز دانست و گفت: دشمنان اگر قدرت حمله به ایران را داشتند به شعارهای توخالی بسنده نکرده و حرفهای خود را عملی می کردند.

وی ادامه داد: آنها نتوانستند به سوریه که در همسایگی ماست حمله کرده و به اهداف خود برسند و این چگونه است که می توانند به کانون انقلاب در جهان تعدی کنند.

وی خطاب به مسئولین گفت: در صورتیکه مسئولین وظیفه خود را به درستی انجام دهند این قدرت ادامه خواهد داشت و کسی جرات تعدی به سرزمین ایران را نخواهد کرد.