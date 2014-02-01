امام خمینی (ره) با حرکت شجاعانه منجی تاریخ ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌‌رضا کریمی صبح شنبه در شورای اداری استان در شهرستان خمین در بیت تاریخی امام راحل افزود: حرکت امام خمینی و قیام و خیزش مردمی اگر نبود، سلطه غربیها همچنان تدوام داشت.

وی با بیان اینکه امام (ره) جریان مادی تاریخ را زیر سوال برد گفت: امام با زیر سوال بردن جریان مادی تاریخ تمام پروژه های غربیان را زیر سوال برد و باعث شد اهداف غرب در جهت براندازی دین از جامعه با شکست روبرو شود.

کرمی ادامه داد: حرکت انقلاب باعث شد که غرب که به خیال خام خود به دنبال بازنشسته کردن خدا بود با شکست مواجه شود و جامعه ای خدامحور ایجاد کرد و تمام تبلیغات معنویت زدایی و ترویج مادی گرایی غرب با اندیشه امام (ره) نابود شد و امام خمینی(ره) معنویت، اخلاق، عرفان و آموزه های دینی را به جامعه آورد.

فرماندار خمین اضافه کرد: دشمنان به دنبال ایجاد تردید در دین و مسلط کردن دین حداقلی در جامعه بودند اما امام این تردید را زیر سوال برد و با جاری ساختن حکومت اسلامی جامعه ای مبتنی بر تعالیم فراگیری دینی در ایران ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: این حرکت انقلابی امام باعث شد تا گفتمان فرهنگی انقلاب مستقر و امروز شاهد شکل گیری این انقلاب در سراسر جهان باشیم.

امام چهره کریه حکومت سلطه گران را به مردم نشان داد

کریمی با بیان اینکه در بعد سیاسی نیز بنیانگذار انقلاب، سکولاریسم را زیر سوال برد، اظهار داشت: امام (ره) با تبیین پیوند سیاست و دین این حرکت را رقم زد و اسلام عمومی را رسم نمود.

وی با اشاره به تقسیم اسلام توسط معمار کبیر انقلاب تصریح کرد: امام با تقسیم اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی 35 سال پیش چهره کریه حکومتها سلطه گرها را به مردم نشان داد.

فرماندار خمین ادامه داد: در شرایطی که عده ای در تلاشند با ایستادگی در برابر آموزه های اسلام و امام انشقاق در جامعه مسلمانان را ایجاد کنند امام با هوشیاری در 35 سال گذشته توطئه های آنها را خنثی کرد.

تلاش شاه در جهت ترویج آموزه های لیبرالیستی و لاابالی گری

فرماندار خمین به نقش امام (ره) در بعد اقتصادی تصریح کرد: امام با حمایت از محرومین وکوخ نشینان و به صحنه آوردن پابرهنگان، غرب را برسرجایش نشاند و نشان داد جامعه ای که به درد انسانهای خود نپردازد با بحران مواجه می شود.

وی یادآور شد: انقلاب ایران حامل پیام امام خمینی(ره) بود و می توان گفت ایشان با این حرکت اسلامی خود، امام زمان (عج) را یاری کرد زیرا ظهور امام زمان در گرو چنین جنبشهایی است.

اکبری گفت: امام خمینی چنین راز پیروزی و سربلندی را به جهانیان آموخت و به همه نشان داد خدا باوری، ایمان و توکل به خدا راز پایداری و ماندگاری نظام جمهوری اسلامی است و اگر تداوم این انقلاب را می خواهیم باید با خدمتگزاری به مردم موجبات آن را فراهم کنیم.