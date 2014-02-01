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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۸

تبیین دستاوردها ارزشها و آرمانهای بلند امام راحل به نسل جوان امری ضروری است

تبیین دستاوردها ارزشها و آرمانهای بلند امام راحل به نسل جوان امری ضروری است

اراک - خبرگزاری مهر: امام جمعه ساروق گفت: تبیین دستاوردها ارزشها و آرمانهای بلند امام راحل به نسل جوان امری ضروری است.

به گزار ش خبرنگار مهر، حجت الاسلام باقری صبح شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در ساروق افزود: نهال انقلاب اسلامی 35 سال پیش با رهبری داهیانه امام راحل آبیاری شد و امروز شاهد صدور آن به سراسر پهینه گیتی هستیم.

وی تلاش نسل جوان برای ارتقای سطح علمی، احترام به پدر و مادر، نگه داشتن حرمت معلم، تهذیب نفس و اقامه نماز را از مهم ترین وظایف کنونی دانش آموزان در راه اعتلای کشور دانست و گفت: همواره باید پاسدار ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم.

وی با گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر عزت سربلندی و استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی را مدیون رهبری امام راحل و وحدت میان مردم دانست.

همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و سالروز ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه خداوردی شهر ساروق نواخته شد.

گفتنی است در این مراسم که جمعی از مسئولان این شهر حضور داشتند امام جمعه شهر ساروق و مسئولان این شهر با حضور در امامزادگان 72 تن ساروق و غبارروبی گلزار شهدا باآرمانهای امام راحل و شهدا تجدید میثاق کردند.

کد مطلب 2226314

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