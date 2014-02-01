چهار پیشکسوت تئاتر در اختتامیه فجر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل در اختتامیه جشنواره سی و دوم تئاتر فجر بزرگداشت سه هنرمند پیشکسوت تئاتر با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد، قادر آشنا دبیر جشنواره، احمد مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران و حسین طاهری مدیر مرکز هنرهای نمایشی برگزار شد.

در این مراسم از ناهید مسلمی، فردوس کاویانی، نصرت الله مسعودی و انوشیروان ارجمند به پاس سالها تلاش در عرصه تئاتر تقدیر شد.

مسلمی بعد از دریافت لوح تقدیر خود با تشکر از اینکه پیش از کار افتادگی اش و اینکه با عصا در چنین مراسمی حضور یاید، برایش بزرگداشت گرفته اند شعری از سید علی صالحی را با عنوان «از بند خواهد رست، رویا خواهد دید» خواند که با تشویق حاضران در مراسم همراه شد.

در بخشی از شعری که مسلمی خواند، آمده است:

من برای شما سلامتی آرزو می‌کنم

من برای شماست که زنده‌ام هنوز

من برای شما ترانه می‌خوانم.

فردوس کاویانی و انوشیروان ارجمند هم با حضور روی سن جوایز خود را دریافت کردند.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم اکنون در تالار وحدت در حال برگزاری است.