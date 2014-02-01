به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی سی و دومین جشنواره تئاتر فجر پس از 14 روز برگزاری در تهران و پنج استان در تالار وحدت آغاز شد. در این مراسم علاوه بر قادر آشنا دبیر جشنواره، هنرمندانی چون حسین مسافر آستانه، اردشیر صالح پور، امیر اسمی، اصغر دشتی، محمدرضا خاکی، محیط طباطبایی، حمید پورآذری، اکبر زنجانپور، هادی مرزبان، حمیدرضا نعیمی، اسماعیل خلج، مجید سرسنگی، حسین فرخی، کریم اکبری مبارکه، ستاره اسکندری، شهرام کرمی، حسین فرخی، داریوش مودبیان، حسین پارسایی، ابراهیم گله‌دارزاده و... حضور دارند.

مهمانان و هنرمندان خارجی نیز در تالار وحدت حضور یافته‌اند و سالن مملو از جمعیت است.

در ابتدای این مراسم پس از قرائت قرآن و سرود ملی ایران، سه تیزر نیز پخش شد. تیزر اول «ایران ای سرای امید» ویژه دهه فجر و با صدای محمدرضا شجریان، تیزر دوم بخش‌هایی از دیدار حسن روحانی رییس‌جمهور با هنرمندان و تیزر سوم نیز درباره جشنواره تئاتر فجر با بخش‌هایی از صحبت‌های علی مرادخانی بود.

در این مراسم برگزیدگان بخش های مختلف از جمله مسابقه های تازه های تئاتر ایران، بین الملل، مرور تئاتر ایران، نمایش های خیابانی، نمایش های رادیویی، مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه پوستر تئاتر و مسابقه عکس تئاتر معرفی می شوند.

یک اثر نمایشی محیطی با حضور هنرمندان کم توان ذهنی در سالن انتظار تالار وحدت به کارگردانی رسول حق شناس اجرا شد که به نوعی آغازگر هنری این مراسم بود.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراهی علی مرادخانی معاون هنری وزیر نیز در این مراسم حضور پیدا کرده‌اند. احمد مسجدجامعی رییس شورای شهر تهران، سیدحسین هاشمی استاندار تهران، طه عبدخدایی از اولین مدیران مرکز هنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت ارشاد نیز در تالار وحدت حضور یافته‌اند.

اجرای این مراسم را امیرحسین مدرس برعهده دارد.