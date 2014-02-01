به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله مهمانان مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، پانزده دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در 32 سال برگزاری این جشنواره هستند.
طاها عبدخدایی که دورههای اول تا پنجم این جشنواره را دبیری کرده است، علی منتظری دبیر دورههای ششم تا دهم، حسین جعفری دبیر دوره یازدهم، حسین فرخی دبیر دورههای دوازدهم و سیزدهم، محمود عزیزی دبیر دوره چهاردهم، حسین سلیمی دبیر دورههای شانزدهم و هفدهم، مجید شریف خدایی دبیر دورههای هجدهم تا بیست و دوم، فرهاد مهندسپور دبیر دوره بیست و سوم، حسین مسافر آستانه دبیر دورههای بیست چهارم و بیست و هفتم، سعید کشن فلاح دبیر دورههای بیست و پنجم و سی و یک، مجید سرسنگی دبیر دوره بیست و هفتم، حسین پارسایی دبیر دوره بیست و هشتم، محمد حیدری دبیر دوره بیست و نهم، رحمت امینی دبیر دوره سیام و قادر آشنا دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در این مراسم حضور دارند.
همچنین نیما دهقان تهیهکننده برنامه مجله تئاتر از پخش زنده و مستقیم ویژه برنامه اختتامیه جشنواره تئاتر فجر از تالار وحدت تهران در شبکه 4 سیما خبر داد.
برنامه مجله تئاتر که در تمامی روزهای برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، به صورت زنده رویدادهای جشنواره را منعکس کرده و مصاحبه و نقد و نظر هنرمندان، مسئولان، متخصصان حوزه تئاتر و مهمانان جشنواره را در رسانه ملی منتشر کرده روز شنبه 12 بهمن نیز آیین پایانی سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را پوشش میدهد.
نیما دهقان تهیه کننده این برنامه تلویزیونی نیز خبر داد که از ساعت 18:30 تا 21:30 به طور مستقیم روی آنتن شبکه چهار خواهد بود و تنها از ساعت 20 تا 20:30 به علت پخش اخبار از این شبکه در برنامه پخش مستقیم وقفه ای نیم ساعته بوجود خواهد آمد.
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