افزایش ظرفیت ایمیل ملی برای 20 میلیون کاربر/ ارتقای سرویس پست الکترونیک بومی

حسین مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امور زیربنایی مربوط به پست الکترونیک ملی - mail.post.ir - برای سال 93 در دست اقدام است اظهار داشت: از آنجایی که این سرویس هم اکنون مخاطب بسیاری جذب نکرده است قصد داریم با ارتقا و بروز رسانی قابلیتهای این سرویس، آن را توسعه و گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به 50 هزار کاربر ایرانی مشترک سرویس پست الکترونیک ملی هستند، ادامه داد: این سرویس برای 600 هزار مشترک، ظرفیت دارد اما با این وجود درصدد افزایش ظرفیت این سرویس برای 20 میلیون کاربر هستیم؛ در همین حال به روز رسانی این سرویس و نیز تسهیل در نحوه اشتراک و عضویت در آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت پست اختصاص پست الکترونیک سازمانی را از دیگر برنامه های این شرکت عنوان کرد و گفت: در این زمینه با چندین سازمان و دستگاه اجرایی وارد مذاکره شده ایم تا از ایمیل بومی پست برای ارتباط پرسنل و یا مشتریان خود استفاده کنند. در این راستا بانکها و شرکتهایی که دارای ارباب رجوع هستند نیز از جمله مشتریان سرویس پست الکترونیک ملی خواهند بود.

مهری تصریح کرد: با برنامه ریزی های مدنظر این سرویس در دو بخش کاربر و سازمانی برای سال آینده رونق خواهد گرفت.

به گزارش مهر، سرویس پست الکترونیک ملی به عنوان نسخه تکمیل شده و بروزرسانی شده ایمیل بومی پست با همکاری مشترک شرکت پست ایران و سازمان فناوری اطلاعات در آخرین ماه فعالیت دولت دهم (تیرماه 92) رسما برای ارائه سرویس آغاز به کار کرد.

این سرویس البته نخستین بار در سال 78 با هدف واگذاری ایمیل ایرانی و با استفاده از خطوط مخابراتی آن زمان مانند دایل آپ در شرکت پست کلید زده شد که فاز نخست آن در سال 89 با هدف ارائه سرویس دوطرفه و ارتباط مستقیم سازمانها و ارگانهای دولتی و بخش خصوصی با مردم و برعکس آغاز به کار کرد.

هم اکنون پست الکترونیک ملی که نسخه به روز و تکمیل شده "ایمیل پست" است با توسعه شبکه های مخابراتی و ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات به عنوان اولین سرویس قابل ارائه به مردم راه اندازی شده که این سرویس به نشانی اینترنتی mail.post.ir و به صورت کاملا فارسی قابل دسترسی است که در زمان راه اندازی اولیه آن، مسئولان وزارت ارتباطات وعده دادند که این سرویس ظرفیت ارائه سرویس تا 100 میلیون کاربر را نیز خواهد داشت.

برای استفاده از این سرویس کاربران حقیقی و حقوقی پس از ثبت نام و درخواست دریافت ایمیل ملی، باید برای احراز هویت به یکی از مراکز و دفاتر پستی محل زندگی خود مراجعه کرده و مدارک لازم برای ثبت نام را ارائه دهند.

در این فاز ظرفیت درنظر گرفته شده برای فضای ایمیل ملی 50 مگابایت است که این عدد تا حدود 2 گیگابایت قابل افزایش است؛ این ایمیل به صورت کاملا فارسی ارائه می‌شود اما به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی نیز قابل ارائه خواهد بود.

در همین حال حق اشتراک این سرویس از طریق درگاههای بانکهای عضو شتاب قابل پرداخت بوده و امکان استفاده از نام سازمانی نیز در این سرویس ایمیل دیده شده است.

قابلیتهایی چون امکان استفاده از گواهی دیجیتال و داشبورد مدیریتی نیز از دیگر ویژگیهای سرویس پست الکترونیک ملی است.