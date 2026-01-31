به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در نشست شورای کشاورزی استان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و فعالان بخش کشاورزی، از بهره‌برداری بخش قابل توجهی از پروژه‌های استانی طبق برنامه‌های اعلام‌شده خبر داد.

وی با بیان اینکه مازندران در خط مقدم تولید محصولات کشاورزی کشور قرار دارد، اظهار کرد: مسئولیت سنگینی در حوزه امنیت غذایی بر عهده این استان است و همین موضوع ضرورت تحول در شیوه‌های تولید را دوچندان می‌کند.

استاندار مازندران با اشاره به لزوم گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن، صنعت بذر را یکی از ارکان اصلی جهش تولید دانست و افزود: هر میزان منابع و امکانات برای بومی‌سازی و تقویت صنعت بذر نیاز باشد، در استان تأمین خواهد شد.

یونسی رستمی با تأکید بر حمایت از معیشت مردم تصریح کرد: هر اقدامی که به نفع سفره مردم باشد با جدیت دنبال می‌کنم و اجازه نخواهم داد تصمیمی اتخاذ شود که اثر منفی بر معیشت خانوارها داشته باشد.

وی همچنین با بیان اینکه تمرکز مدیریت استان بر کیفیت تولید است نه افزایش صرف کمیت، خاطرنشان کرد: باید از خام‌فروشی محصولات کشاورزی عبور کرده و با توسعه فرآوری و برندینگ، ارزش افزوده واقعی نصیب کشاورزان مازندران شود.