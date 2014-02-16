حاتمی کیا: انتقاداتی درباره جشنواره دارم اما فعلا سکوت می کنم/ آبیار:حاتمی کیا تمام قد پشت "شیار 143" ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سینمایی و مطبوعاتی فیلم "شیار 143" با حضور کارگردان ، تهیه کننده و بازیگر نقش اول زن آن یکشنبه ظهر در سالن عروسکی مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) در مشهد برگزار شد.

فیلم " شیار 143" داستان زنی به نام الفت است که فرزندش در جبهه مفقود می شود و او سال ها منتظر می ماند و در راه پیدا کردن نشانی از او تلاش های زیادی می کند تا آنکه پیکر این شهید در شیاری به نام شیار 143 پیدا شده و به آغوش مادر باز می گردد.

در واقع نرگس آبیار کارگردان و نویسنده فیلم " شیار 143" با نگاهی جدید به موضوعات جنگ و روایتی تازه از انتظار را رقم می زند تا این فیلم در سراسر کشور با استقبال بی نظیر مردم مواجه شده و در خیلی از شهر ها از جمله مشهد رتبه اول آرای مردمی را به دست آورد.

"شیار 143" دومین کار سینمایی نرگس آبیار

این فیلم دومین کار بلند سینمایی نرگس آبیار است و فیلم اول او به نام" اجسام از آنچه می بینید به شما نزدیکتر اند" هنوز اکران نشده است.

آبیار در خصوص "شیار 143" در این نشست گفت: من خاطرات زیادی از جنگ و دفاع مقدس دارم و برادر و پدرم سال های زیادی را در جبهه و جنگ سپری کردند و در واقع انتظار مادرم برای بازگشت آنها سر لوحه کار من در این کتاب و بعد ساخت فیلم آن بود.

شخصیت "الفت" را با نگاهی به زندگی مادر شهید جعفر رضائی نوشتم

وی ابراز کرد: برای نوشتن کتاب و ساخت فیلم " شیار 143" از خاطرات افراد زیادی در دوران جنگ استفاده کردم و حتی به شهر بیجار سفر کرده و شخصیت "الفت" را با نگاهی به زندگی مادر شهید جعفر رضائی نوشتم.

در ادامه آبیار در پاسخ به این سوال که تقدیم "چ" توسط ابراهیم حاتمی کیا به فیلم "شیار 143" چقدر در موفقیت فیلم شما تاثیر داشت ابراز کرد: دو لیست توسط هیات انتخاب آثار اعلام شده بود که نام "شیار 143" در هیچکدام نبود، ابراهیم حاتمی کیا تمام قد پشت فیلم ایستاده و از آن حمایت کردند که جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: اما این احساس که شاید " شیار 143" انتخاب نشود وجود داشت به همین علت در جلساتی فیلم را برای افرادی به نمایش گذاشتیم که تاثیر زیادی داشت و باعث رسانه ای شدن فیلم شد.

کار ابراهیم حاتمی کیا باعث جلب توجهات به سمت "شیار 143" شد

آبیار گفت: این اتفاقات و کار ابراهیم حاتمی کیا که در روز اکران فیلم بود باعث ارتباط گرفتن بیشتر مردم با آن شده و در کنار هم باعث جلب توجهات به سمت این فیلم و بررسی دقیق تر آن از سوی هیات انتخاب شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال علت اصرار در نشان دادن کار هایی مثل نمد مالی در فیلم چه بود، عنوان کرد: داستان این فیلم در فضای روستا رخ داده بود و استفاده و نشان دادن کار های مختلف روستایی رنگ و بوی روستایی به آن داده و باور پذیری آن را از جانب مخاطب بیشتر می کرد.

آبیار اظهار کرد: همچنین استفاده از فضا های کهنه و صحنه های چرک در روایت سال ها، باور پذیری را زیاد و حس مخاطب را به فیلم بیشتر می کرد به همین علت سعی کردیم به جای استفاده از فضاهای شارپ و قاب های قشنگ دوربین را به خدمت فیلم و بازیگران در آورده و حواس مخاطب را از شخصیت اصلی فیلم پرت نکنیم.

مریلا زارعی: پذیرفتن نقش الفت ریسک بزرگی بود

مریلا زارعی بازیگر نام آشنای کشورمان بخاطر بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را از آن خود کرد، وی که با توجه به سابقه بازیگری خود ریسک بزرگی را با بازی در این فیلم متحمل شد، گفت: تمام مراحل حضور من در این فیلم مثل بقیه فیلم ها بود و تنها تفاوتش روی اصرار خانم آبیار برای بازی بنده در آن بود.

وی ابراز کرد: نقش الفت سخت و در عین حال دلچسب بود اما به دلیل لهجه الفت و سابقه من در سینما پذیرفتن آن ریسک بزرگی بود.

زارعی با بیان اینکه این کار تعاریف تازه ای ایجاد کرده و از جنس دیگری شد ادامه داد: با "الفت"فیلم به نتایج و مفاهیم تازه ای می رسد و این رسالت را برای بازیگر ایجاد می کند تا عمیق تر با نقش خود ارتباط بگیرد.

وی عنوان کرد: همیشه سعی می کنم تا این روحی که در بازی در این فیلم در کنار من بود و حال و هوای آن در دیگر فیلم ها هم کنارم باقی بماند.

زارعی افزود: احساس من به این فیلم و زمان بازی در صحنه های خاص و به ویژه در آغوش گرفتن شهید، همان احساسی است که تماشاگران بعد از دیدن آن دارند.

صاحبان اصلی فیلم" شیار 143" مادران شهید هستند

محمد حسین قاسمی تهیه کننده فیلم "شیار 143" در ادامه ابراز کرد: تمام تلاش ها بر این بود تا همه چیز در خدمت فیلم باشد .

وی با اشاره به دغدغه هر تهیه کننده بعد از تولید کار عنوان کرد: دغدغه بعد از تولید کار پخش و اکران فیلم است که پروسه خاصی دارد و در این راه بخش خصوصی و دولتی باید دست به دست هم داده تا به نتیجه رسید.

قاسمی اظهار کرد: سرمایه اصلی این فیلم مخاطبان آن هستند و صاحبان اصلی آن مادران شهید و قطعا آنچه مهم است دیده شدن فیلم است.

"شیار 143" برشی خاص از واقعیت‌های جامعه بود

کارگردان فیلم "شیار 143" در ادامه گفت: این فیلم برشی خاص از واقعیت های جامعه بود و شخصیت های مشابه آن پیرامون ما وجود دارد به همین علت مورد استقبال عموم قرار گرفت.

آبیار عنوان کرد: با توجه به اتفاقات و فرهنگ سازی های غلطی که در سینمای جنگ شد و نشان دادن شخصیت و فضاها های کلیشه ای و تک بعدی و بعضا سیاه و سفید ، نشان دادن برخی واقعیت ها به زبانی صادقانه، به دور از بزرگنمایی و شعاری خاص توسط "چ" و "شیار143" باعث جلب رضایت مردم از این دو فیلم شد.

انتقاداتی دارم فعلا سکوت کنم تا فضا مکدر نشود

نشست سینمایی و مطبوعاتی فیلم"چ مثل چمران" هم قرار بود با حضور کار گردان آن انجام شود که جلسه لغو و ابراهیم حاتمی کیا در پیامی توسط پژمان لشگری پور مدیر برنامه های خود ابراز کرد: من معتقدم جشنواره باید دنباله روی هویت انقلاب باشد و در این زمینه انتقاداتی دارم و به همین دلیل ترجیح می دهم فعلا سکوت کنم تا فضا مکدر نشود.