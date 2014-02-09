هلاکت تروریستهای قطر، کویتی و سعودی/ چند خودرو حامل سلاح و مهمات منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع سوری از هلاکت شمار دیگری از تروریستها از جمله تروریستهای سعودی، قطری وکویتی و خنثی شدن حمله گروههای تروریستی به فرودگاه ابوالضهور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یگانهایی از نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در برخی مناطق حومه دمشق، شماری از اعضای گروه تروریستی موسوم به جبهه اسلامی را به هلاکت رساندند و سلاحها و تجهیزاتی را که مورد استفاده قرار می دادند، منهدم کردند.

بر اساس این گزارش، یک خودرو حامل سلاح و مهمات در منطقه التوسع شهر عدرا منهدم شد و تروریستهایی که سواراین خودرو بودند، هم کشته شدند.

منابع سوری همچنین از کشته شدن دهها تروریست در مزارع الریحان، عالیه و شرق منطقه الملیحه از جمله بهاء عینیه یکی از سرکردگان آنها و همچنین هلاکت 20 تروریست در منطقه الفصول الاربعه و شرق مرقد حضرت سکینه(س) در شهر داریا و انهدام سلاحها و مهمات آنها خبر دادند.

در شهر الزبدانی هم، شماری از تروریستها در عملیات نیروهای ارتش کشته و زخمی شدند.

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در اطراف زندان مرکزی حلب و روستاهای كويرس ،عربيد والجدیده دهها تروریست را به هلاکت رساندند و چندین خودرو حامل سلاح و مهمات آنها را نیز در برخی مناطق حلب منهدم کردند.

در حومه لاذقیه شمالی هم شماری از تروریستهای خارجی از جمله سعودی، قطری و کویتی در عملیات نیروهای ارتش سوریه به هلاکت رسیدند و یک انبار سلاح و مهمات آنها و چند خودرو مجهز به تیربار سنگین هم منهدم شد.

یک منبع نظامی سوری به سانا گفت سه خودرو مجهز به تیربارسنگین تروریستها در روستاهای عین العشره و الروضه منهدم شد و چند تروریست از جمله ابومروان الشامی ازسرکردگان گردانهای موسوم به احرارالشام، ساهر الشهوانی سعودی و هشام الدلیمی قطری از تروریستهای داعش به هلاکت رسیدند.

نیروهای ارتش سوریه همچنین در عملیات ویژه ای در حومه درعا، دهها تروریست را به هلاکت رساندند. منابع سوری همچنین ازخنثی شدن حمله تروریستها به فرودگاه ابوالضهور خبر دادند.

در دیرالزور هم، چند خودرو حامل سلاح و مهمات و چند مقر گروههای تروریستی منهدم شد.

نیروهای ارتش سوریه در حومه حمص ضمن خنثی کردن تلاش تروریستها برای منفجر کردن چند بمب، دهها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

بر اساس این گزارش، تروریستها قصد داشتند چهار بمب به وزن 15 تا 20 کیلوگرم را در نزدیکی شرکت گاز در جبل الشاعر در حومه تدمر منفجر کنند که در این راه ناکام ماندند.

نیروهای ارتش همچنین چند گروه تروریستی مسلح را در روستای الزاره حومه حمص متلاشی و چهار خودرو آنها را منهدم کردند.

در منطقه الخانق و شرق مدرسه حلیمه السعدیه در الرستن و روستاهای الشنداخیه و عمق الهوی در حومه شمالی هم شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

نیروهای ارتش همچنین تلاش تروریستها برای منفجر کردن سه بمب در جاده مواصلاتی تدمر و سد وادی ابیض را خنثی کردند.

همکاری مردم با نیروهای ارتش در حماه به کشف مخفیگاه تروریستها و دستگیری شماری از آنها منجر شد.

نیروهای ارتش همچنین چهار خودرو مجهز به تیربار سنگین تروریستها را در حومه حماه شرقی منهدم کردند و دهها تروریست را هم به هلاکت رساندند.

این در حالی است که حملات تروریستها به مردم و مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد، بر اثر انفجار بمب در محله الکورنیش القامشلی یک شهروند سوری کشته و شمار دیگری زخمی شدند.

نیروهای ارتش سوریه همچنین اعضای یک گروه تروریستی را که در ترور شهردار قرفا در درعا دست داشتند، دستگیر کردند.