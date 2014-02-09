اعترافات تروریستهای النصره / رایزنی کری و لاوروف درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، سرگئی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا، اوضاع سوریه را در سایه مذاکرات کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره سوریه که قرار است 10 فوریه در سوئیس ازسرگرفته شود، بررسی کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، در تماس تلفنی میان لاوروف و کری که از سوی طرف آمریکایی انجام شد، اوضاع سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

اولین دور مذاکرات کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره سوریه، طی روزهای 22 تا 31 ژانویه گذشته در سوئیس برگزار شد.

از سوی دیگر، ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد زمان مشخص شده قبلی برای نابودی سلاح شیمیایی سوریه نیاز به تجدید نظر ندارد.

چورکین گفت روند نابودی سلاح شیمیایی سوریه به سبب برخی عوامل از جمله وضع امنیتی دشوار و تهدیدهای مستمر گروههای مسلح از جمله تهدید اعضای تیم بازرسان سازمان منع سلاحهای شیمیایی و سازمان ملل متحد بر اساس سرعتی که انتظار می رفت، پیش نمی رود.

چورکین افزود زمان مشخص شده یعنی 30 ژوئن همچنان به قوت خود باقی است. این در حالی است که سوریه بار دیگر بر پایبندی به تمام تعهدات خود در خصوص رهایی از سلاح شیمیایی تا پیش از ژوئن آینده تاکید کرده است.

از سوی دیگر تلویزیون سوریه، اعتراضات شماری از تروریستهای وابسته به جبهه النصره را پخش کرد که اعتراف کردند دو خودرو را با مقادیر زیادی مواد منفجره در منطقه قدسیا در حومه دمشق بمبگذاری کرده و آن را به دمشق به همراه دو تروریست انتحاری به نام احمد غسان شعبان و یاسر طه سلوم منتقل کردند که این دو تروریست، دو خودرو بمبگذاری شده را در نزدیکی ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه دردمشق منفجر کردند.

