71 درصد جرائم زندانیان مرتبط با مواد مخدر است/ افزایش دو برابری اعتیاد در زنان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست شامگاه یکشنبه در همایش پیشگیری از اعتیاد در حسینیه عاشقان ثارالله قائم شهر،با اشاره به اقدامات و کشفیات کشور در امر مبارزه با مواد مخدر، افزود: بدلیل نا رضایتمندی مردم از اقدامات صورت گرفته، نخستین دغدغه آنان را مواد مخدر اعلام کرد.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه متاسفانه واقع شدن ایران در جذابترین مسیر ترانزیت مواد مخدر و تولید مواد مخدر صنعتی در کشور،اذعان داشت: همجواری کشور با افغانستان تولید کننده 90 درصد تریاک دنیا و زیر کشت رفتن بیش از 209 هزار هکتاراز اراضی این کشور زیر کشت خشخاش در سال 2013 موجب توزیع 30 درصد تریاک این کشور از ایران برای دیگر کشورها عبور کند.

دین پرست از یک میلیون و 325 هزار معتاد کشور 9 و 3 دهم درصد را زنان عنوان کرد که نسبت به چهار سال گذشته دوبرابر افزایش اعتیاد داشتند.

وی با بیان اینکه در کشور شاهد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر سنتی به صنعتی هستیم ، تصریح کرد: تمایل زنان به استفاده از مواد مخدر محرک بیشتر از مصرف تریاک است.

دین پرست نقش والدین را در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر هم طراز حاکمیت و دولت دانست و خواستار تغییر نگاه سنتی نسبت به مبارزه با مواد مخدر در والدین شد و تاکید کرد : والدین نسبت به مصرف قرص های شب امتحان فرزندانشان و زدن چسب ها به شانه ها هوشیار باشند.

مبارزه با مواد مخدر با پیشگیری همگانی

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به پیشگیری همگانی اشاره کرد و گفت: باید آحاد جامعه در جایگزینی یک لذت و تفریح مناسب در جوانان تلاش کنند.

دین پرست به طرح مبارزه با مواد مخدر در پنج استان پایلوت در کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد: باید با اجرای این طرح مردم به این باور برسند که زمان لذت مصرف مواد کوتاه بوده و پایان آن مرگ است .

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور میانگین شیوع اعتیاد در کشور را 65/2 صدم درصد اعلام کرد و افزود: مازندران بعد از استان کرمان با 59/3 درصد دومین استان کشور در شیوع اعتیاد است.

دین پرست میزان کشفیات مواد مخدر پس پیروزی انقلاب اسلامی را حدود 7 هزار و 500 تن عنوان کرد و اظهارداشت: از سال 1368 تا سال گذشته با انجام 28 هزار عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر که در این عملیات مسلحانه 106 خودرو کشف و ضبط، بیش از 3 هزار و 700 شهید و 12 هزار جانباز اعلام کرد.

وی میزان مواد مخدر کشف شده در سال گذشته را 500 تن و همچنین دستگیری 263 هزار نفر بیان کرد و گفت: در نه ماهه امسال کشف 498 تن مواد مخدر و دستگیری 205 هزار نفر در 9 ماه سال جاری انجام شد.

دین پرست اقدامات مهم مسئولین مبارزه با توزیع و قاچاق مواد مخدر در کشور به گونه ای است که سازمان ملل متحد، ایران را پرچمدار و جلودار مبارزه با مواد مخدر در دنیا عنوان کرد.