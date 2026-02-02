جابجایی محدود فلسطینی ها در گذرگاه رفح آغاز شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، شبکه صهیونیستی کان اعلام کرد که از صبح امروز «عبور و مرور منظم» در گذرگاه رفح در هر دو جهت آغاز شده است.

موضوعی که رژیم صهیونیستی از آن تحت عنوان «عبور و مرور منظم» نام برده است، شامل خروج روزانه ۱۵۰ نفر از ساکنان از غزه و ورود ۵۰ نفر از فلسطینیان از مصر است.

این شرایط که صهیونیست ها نام آن را بازگشایی گذرگاه رفح گذاشته اند، در حالی است که بالغ بر ۲۰ هزار نفر از ساکنان غزه برای دریافت خدمات ضروری پزشکی و درمان، نیازمد خروج فوری از غزه هستند.

بر اساس اعلام این منبع صهیونیستی، مقامات مصری روزانه فهرستی از ۵۰ نفر متقاضی ورود به غزه را بررسی می‌کنند و پس از انجام کنترل‌های امنیتی، اجازه ورود آن‌ها در روز بعد صادر خواهد شد. به موازات آن، اروپایی‌ها فهرستی شامل ۱۵۰ نفر متقاضی خروج از غزه و مقصد نهایی آن‌ها را به مصر تحویل می‌دهند، که مقامات مصری صلاحیت تأیید یا رد درخواست‌ها را خواهند داشت.

رژیم صهیونیستی با وجود امضای آتش بس در غزه، همچنان به شدت مناطق مختلف و زیرساخت های این شهر را موشک باران می کند. علی شعث، رئیس کمیته مدیریت غزه با اشاره به تلفات انسانی روزهای اخیر در نوار غزه، آن را هولناک و فجیع توصیف کرد و خواستار پایبندی کامل رژیم اشغالگر به آتش‌بس شد.

شعث اعلام کرد: آنچه در روزهای گذشته در غزه رخ داده، نشان‌ دهنده ابعاد خطرناک ادامه خشونت و پیامدهای مستقیم آن بر جان غیرنظامیان است.