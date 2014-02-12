جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل نیازمند جلسات نقد بود

ساسان ابی زاده در حاشیه هفتمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر در اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در این صورت می توانست نمایش این فیلم ها در راستای توسعه و ارتقاء هنر فیلمسازی در این استان بکار گرفته شود.

وی با بیان اینکه اجرای این جلسات بنوعی می توانست علاقمندان بیشتری را به سینماها بکشاند تاکید کرد: سینما قدس به عنوان متولی پخش فیلم های جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل آماده برگزاری جلسات نقد فیلم بود و این مهم را بارها کرده بودیم.

عضو هیئت مرکزی انجمن سینما داران ایران و مدیر سینما قدس اردبیل افزود: تا پایان این جشنواره سه روز مانده و به نظر می رسد برای امسال این مهم محقق نشد اما در صورت همکاری دستگاه های فرهنگی امکان اجرای این جلسات در محل سینما امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه سینما قدس نمایش فیلم در هفته جاری را به نمایش فیلم های جشنواره فجر محدود کرده است، اضافه کرد: این مهم رویداد قابل توجهی برای حوزه سینمای استان محسوب می شود، اما آنچنان که باید از این جشنواره استفاده نشد.

ابی زاده با اشاره به استقبال اندک شهروندان اردبیلی و علاقمندان به سینما تاکید کرد: با وجود اینکه این جشنواره برای اولین بار همزمان با تهران در این استان اجرا می شد اما انتظار استقبال بیشتری از مردم داشتیم.