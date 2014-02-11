فیلم "خواب زاده ها" در اردبیل اکران شد/ استقبال همچنان کم است

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمایش فیلم های این جشنواره که همزمان با تهران و سایر استان ها در اردبیل نیز پیگیری می شود، با رسیدن به ایستگاه ششم خود دو فیلم "ناخواسته" و "خواب زده ها" را به نمایش گذاشت.

براین اساس امروز از ساعت 14 فیلم "ناخواسته" ساخته برزو نیک نژاد بروی پرده رفت که با وجود عدم استقبال مطلوب، به نظر می رسید که اندک تماشاگران خود را راضی کرده بود.

همچنین از ساعت 16 نیز فیلم "خواب زده ها" ساخته جدید فریدون جیرانی با استقبال علاقمندان به سینما و فیلم در اردبیل نمایش خود را آغاز کرده است. این فیلم به دلیل اخبار جشنواره فیلم فجر در تهران و نیز ساعت مناسب پخش با استقبال روبرو شده است. در این فیلم فرهاد اصلانی و ساره بیات بازی کرده اند.

به گفته مسئولان پخش فیلم های جشنواره استانی فیلم فجر در اردیبل، این دو فیلم مجددا در ساعت 18 امروز با بازپخش ناخواسته و در ساعت 20 با بازپخش خواب زده ها تکرار خواهد شد.

روزانه دو فیلم در چهار سانس و طی ساعت های 14، 16، 18 و 20 در برنامه جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل به نمایش گذاشته می شود.

دیروز دوشنبه نیز در پنجمین روز این جشنواره فیلم های "سیاوشان" کار محموعلی سجادی و فیلم "چند متر مکعب عشق" ساخته جمشید محمودی در چهار سانس به نمایش درآمد. پس از گذشت پنج روز از نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر در اردبیل، همچنان نمایش این فیلم ها با کمبود استقبال مواجه است.

اما فردا نیز دو فیلم از سری فیلم های این جشنواره در سینما قدس اردبیل به نمایش درخواهد آمد، "کلاشینکف" ساخته سعید سهیلی و "آذرشهدخت و پرویز و دیگران" ساخته بهروز افخمی فیلم های در نظر گرفته شده برای هفتمین روز جشنواره قیلم فجر اردبیل است.

برخی از صاحبنظران سینما در اردبیل ابراز امیدواری می کنند که نمایش فیلم های مطرح جشنواره امسال در اردبیل که برای پخش در روزهای آخر برنامه ریزی شده، استقبال علاقمندان و سینما دوستان را در پی خواهد داشت.

"معراجی ها" کار مسعود ده نمکی، "امروز" ساخته سیدرضا میرکریمی، "شیفتگی" به کارگردانی علی زمانی عصمتی و "آرایش غلیظ" ساخته حمید نعمت الله، گنجشکک اشی مشی کار درخشنده، فروزش و طالبی و... از جمله فیلم های روز آخر جشنواره فیلم فجر اردبیل است.