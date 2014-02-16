جشنواره فروش فرش دستباف در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کاویانی ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره فروش فرش دستباف تحت عنوان "هر فروشگاه یک نمایشگاه" در استان لرستان آغاز شد.
وی با بیان اینکه جشنواره فروش فرش دستباف همزمان با کل کشور از 22 بهمن ماه تا 22 اسفند سالجاری در لرستان آغاز شده است گفت: در استان لرستان این جشنواره در سه شهرستان برگزار می شود.
رئیس اداره فرش استان لرستان با بیان اینکه این جشنواره در سه شهرستان خرم آباد، بروجرد و الیگودرز در حال برگزاری است عنوان کرد: در این راستا فروشگاههای فرش دستباف نیز در کنار این جشنواره در شهرستان یاد شده برپا می شوند.
کاویانی با بیان اینکه در مجموع پنج نمایشگاه فرش دستباف در خرم آباد برپا شده است عنوان کرد: همچنین سه نمایشگاه در شهرستان بروجرد و یک نمایشگاه نیز در شهرستان الیگودرز آغاز شده است.
وی همچنین از برپایی سه فروشگاه فرش دستباف در خرم آباد و الیگودرز خبر داد.
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