لاریجانی: سقف فاز دوم هدفمندی حداقلی است/ نوبخت از اقدام شجاعانه دولت درهدفمندی گفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان به تبصره هدفمندی یارانه ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان در جلسه شب گذشته خود تبصره ای را جایگزین تبصره مصوب مجلس کرد که بر اساس آن دولت در سال 93 می تواند درآمد 59 هزار میلیاردی از محل هدفمندی یارانه ها داشته باشد.

بنابراین بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص هدفمندی یارانه ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی گرفت.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: با تصویب این تبصره یارانه بازنشستگان و کارگران حذف می شود و هیچ افزایش یارانه نقدی برای روستائیان و اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته نشده است.

وی تاکید کرد: با تصویب این تبصره فشار زیادی به مردم عادی وارد خواهد شد و مشکلات زیادی به وجود می آید.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در موافقت با این تبصره اظهار داشت: آیا مخالفان معتقدند باید از راهی که رفتیم بازگردیم؟

وی ادامه داد: مخالفان این تبصره معتقدند که هدفمندی یارانه ها در سال آینده تعطیل شود، در این صورت با قاچاق سوخت و اسراف حامل های انرژی چه کنیم؟

ندیمی تاکید کرد: در هدفمندی یارانه ها برگشت به عقب یک فاجعه ملی است.

در ادامه کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار قانون اساسی به نوعی با این تبصره موافقت کرد.

وی گفت: دولت در این تبصره تمام منابع درآمدی را در نظر گرفته و نباید درآمدهای دولت از محل هدفمندی کاهش یابد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار با کنایه گفت: تشکر می کنم که در موافقت با این تبصره صحبت کردید.

در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام تذکر آیین نامه ای به نوعی در مخالفت با این تبصره صحبت کرد و گفت: سال گذشته عملکرد قانون هدفمندی یارانه 28 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 93 این عدد به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باید مخالفان و موافقان این لایحه تبعات این افزایش قیمت را برای مردم باز کنند.

ریاست مجلس شورای اسلامی اظهارات لاهوتی را مخالفت با این تبصره خواند و از نمایندگان خواست تذکرات را به این صورت مطرح نکنند.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکر آیین نامه ای گفت: باید ایرادات شورای نگهبان به تبصره 21 رفع می شد نه اینکه تبصره جدیدی در کمیسیون تلفیق جایگزین شود.

وی اظهار داشت: شورای نگهبان در این تبصره الزام دولت به آوردن لایحه تا سه ماه آینده را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانسته بود و اعلام کرده بود که شاکله بودجه نیز دچار مشکل شده است.

پورابراهیمی تاکید کرد: راهکار قانونی بارزی برای رفع الزام و ابهام به تبصره 21 وجود دارد و برگشت لایحه دولت با آن چیزی که شورای نگهبان مد نظر داشته متفاوت است.

لاریجانی: مجلس، دولت و شورای نگهبان برای اجرای فاز دوم هدفمندی به توافق رسیدند/ سقف حداقلی برای فاز دوم در نظر گرفته شده است

علاوه بر این احمد توکلی نیز تذکری مشابه پورابراهیمی را مطرح کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تصویب این تبصره قیمت حامل های انرژی 71 درصد افزایش خواهد یافت گفت: بر اساس آیین نامه مجلس مصوبات جلسه علنی قابل تغییر نیست و فقط باید موارد مورد اعتراض شورای نگهبان در طرح ها و لوایح بررسی شود.

وی ادامه داد: شورای نگهبان به دو مورد ایراد داشت؛ 1- الزام دولت به آوردن لایحه 2- بر هم خوردن شاکله بودجه و وجود ابهام.

توکلی اظهار داشت: شورای نگهبان در خصوص ابهام این تبصره نیز قطعاً اظهار نظر نکرده است بنابراین ما در این مرحله هیچ حکم جدیدی نمی توانیم تصویب کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: شورای نگهبان دو ایراد به این تبصره گرفته است اول الزام دولت به آوردن لایحه دوم تغییر شاکله بودجه که این اشکالات وارد است زیرا با حذف این تبصره تکلیف دو سوم لایحه بودجه مبهم می شود.

وی تصریح کرد: ما با حضور دولت و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدیم که گام دوم هدفمندی یارانه ها را این گونه برداریم و با توجه به لزوم پرداخت یارانه نقدی، سهم بهداشت و درمان و بیمه بیکاری سقف حداقلی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است.

نوبخت: برای اصلاح وضع موجود باید اقدامی شجاعانه انجام داد/ برداشت 11 هزار و 200 میلیارد تومانی دولت از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی

در ادامه محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در موافقت با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در تبصره 21 گفت: در خصوص اجرا و عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مباحث ماهوی مطرح است، آیا باید یارانه هایی که برای هدفمندی پرداخت می شود بر اساس عدالت باشد و هدفی را جستجو کند؟ آیا عادلانه است که افرادی که مصرف بیشتری دارند از یارانه بیشتری برخوردار شوند؟ نظام معتقد است هدفمندی یارانه ها امری عادلانه است.

وی با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته گفت: بر اساس وضع موجود دولت برای تامین منابع هدفمندی نیازمند برداشت 11 هزار و 200 میلیارد تومان از خزانه و عدم توجه به تولید و بهداشت است. آیا این وضع باید یک سال دیگر ادامه یابد یا نسبت به اصلاح آن اقدامی شجاعانه انجام دهیم؟

نوبخت تاکید کرد: در حال تصمیم گیری برای اقدامات اقتصادی در سال 93 هستیم. باید مشخص شود که آیا همین وضعیت موجود که افراد پر مصرف از یارانه استفاده بیشتری می کنند و به بهداشت و درمان و تولید توجهی نیست ادامه یابد یا وضعیت اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در حد وضع موجود به خانوارها یارانه نقدی پرداخت می کنیم اظهار داشت: 10 درصد از منابع هدفمندی به بهداشت و درمان و 10 هزار میلیارد از این منابع به بخش تولید اختصاص خواهند یافت.

نوبخت با بیان اینکه متن موجود رافع اشکال شورای نگهبان است اظهار داشت: برخی از حرف هایی که نمایندگان در مخالفت با این تبصره می زنند انتظارات تورمی ایجاد خواهد کرد، کمیسیون تلفیق سقف هدفمندی یارانه ها را برای جلب نظر نمایندگانی که نسبت به شیب تند تغییر قیمت ها تاکید داشتند 4 هزار میلیارد تومان کاهش داشت.

مصباحی مقدم: در دو دهه گذشته مجالس و دولت ها شجاعت اجرای قانون هدفمندی را نداشتند

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اظهارات خود را با حدیثی از حضرت علی(ع) مبنی بر این که با بخیل و ترسو مشورت نکنید آغاز کرد.

وی اظهار داشت: ما امروز موضوعی را بررسی می کنیم که نیازمند شجاعت و اقدام قاطع است.

مصباحی مقدم افزود: اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدامی شجاعانه بود و اگر مجلس هفتم و هشتم این شجاعت را نداشتند این قانون در حال حاضر اجرا نشده بود، طی دو دهه گذشته مجالس و دولت ها شجاعت اجرای این قانون را نداشتند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هدفمندی یارانه ها مثل ساختمانی نیمه کاره زیر برف است گفت: پیشنهاداتی از سوی نمایندگان برای اصلاح این تبصره مطرح است که تصویب آن به معنای توقف یک ساله در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به بررسی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق از کف پیشنهادات همه نمایندگان را برای تبصره هدفمندی بررسی کرد، درآمد 42 هزار میلیاردی از هدفمندی یارانه ها در سال 93 تنها به اندازه یارانه نقدی خانواده ها و سهم تولید و سلامت در آن دیده نشده است.

وی در پایان از نمایندگان استدعا کرد برای اجرای فاز دوم هدفمندی گام دیگری بردارند زیرا توقف اجرای این قانون به زیان دولت است.

در پایان نمایندگان به 118 رای موافق، 74 رای مخالف، 141 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس این تبصره با به تصویب رساندند.

بر اساس این تبصره دولت در سال آینده از محل هدفمندی یارانه ها 59 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

علاوه بر این یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد.