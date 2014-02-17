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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

با مصوبه مجلس؛

شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم با بخش خصوصی مشارکت می‌کنند

شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم با بخش خصوصی مشارکت می‌کنند

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های ایدرو و ایمیدرو مجاز به همکاری با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 93، نمایندگان مجلس با اصلاح بندی به سازمان های ایدرو و ایمیدرو اجازه دادند برای سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور تا سقف 49 درصد مشارکت نمایند.

بر اساس این بند به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

کد مطلب 2238335

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