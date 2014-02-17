صادرات فرش خراسان رضوی در کل کشور کمتر از یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا موحد بعدازظهر دوشنبه در میزگرد چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: فرش در صادرات این استان جایگاهی ندارد طوری که صادرات فرش این استان در کل کشور کمتر از یک درصد است.

وی ادامه داد: بیشترین تولید زعفران نیز مربوط به این استان است اما اغلب از گمرکات تهران صادر می شود و این مقوله مشکلی است که باید از سر راه برداشته شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید کننده با مشکلات بسیاری روبرو است، افزود: استراتژی صادراتی خراسان رضوی حدود 10 سال پیش نوشته شده و با توجه به تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده باید بازنگریهایی در این بخش صورت پذیرد.

معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعهد ارزی و مالیات بر صادرات را از مشکلات صادرکننده دانست و عنوان کرد: یکی دیگر از چالش های جدی عدم ارائه تسهیلات به صادر کنندگان است طوری که در سال 90 کمتر از یک درصد تسهیلات به صادرات اختصاص یافت.

وی بیان کرد: بانک ها طی 3 سال گذشته صادر کنندگان و تولید کنندگان را آزار داده اند چرا که در حال حاضر یک واحد تولیدی باید به بانک 21 درصد سود بدهد و این امر ضد تولید است.

موحد با انتقاد از اینکه تصمیماتی که در بخش صادرات و تولیدات اتخاذ می شود منطقی و معقول نیست، گفت: به عنوان نمونه با برچسب شبنم به قاچاق کالا رسمیت داده شد و به نظر می رسد تصمیم ها و طرح های این چنینی از موانع اصلی تولید و عدم پیشرفت در بخش صادرات است.

به گفته وی خراسان رضوی در 10 قلم کالا رتبه بالایی دارد که مهمترین آن در بخش کشاورزی به ویژه زعفران، سیمان و رنگ است.

وی مشکل وضع عوارض سنگین به کالاهای صادراتی کشورهای همجوار استان را یکی دیگر از مشکلات جدی صادر کنندگان عنوان کرد و گفت: معضل حمل و نقل ریلی و واگن با توجه به اینکه 60 درصد صادرات از طریق واگن انجام می‌شود نیز ضروری است.

در ادامه این نشست جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز با بیان اینکه استراتژی این بخش تسریع در امر صادرات و واردات است، گفت: ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ استاندارد کالایی نسبت به کشورهای همجوار در رتبه بالایی قرار دارد.

علی اشرفی عنوان کرد: امکان پرداخت عوارض طی مدت 8 ماه، بسته‌های حمایتی صادرات و منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون از نقاط قوت و درمقابل مشکل حمل و نقل کالای صادراتی از طریق خطوط ریلی و جاده‌ای از چالش های بخش گمرک است.

وی با اشاره به وضعیت صادرات کالا از طریق گمرک این استان اظهار کرد: طی 10ماهه سال جاری یک میلیون و 645 هزار تن کالا با ارزش ریالی یک میلیارد و 381 میلیون دلار از گمرکات این استان صادر شده است.