زمین لرزه چلگرد خسارت جانی و مالی در پی نداشته است

حمید میر علایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک زمین لرزه3.5 ریشتری در شهر چلگرد از توابع شهرستان کوهرنگ، اذعان داشت: زمین لرزه 3.5 ریشتری شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

وی ادامه داد: این زمین لرزه فقط موجب لرزه شیشه ها شده است و خسارتی در پی نداشته است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ اذعان داشت: زمین لرزه در 16 کیلومتری چلگرد اتفاق افتاده است و خسارتی را ایجاد نکرده است.

میر علایی ادامه داد: در هفته های گذشته زمین لرزه هایی با بزرگی های متفاوتی در این شهر به وقوع پیوست که بزرگ ترین آن پنج ریشتر بوده است و وفقط موجب ترک برداشتن قسمتهای از منازل شد و خسارتهای مالی در پی داشته است.

وی تاکید کرد: مردم این منطقه باید استاندارهای ساخت و ساز برای مقابله با زمین لرزه را جدی بگیرند و ساختمانها با تجهیزات ساختمانی با کیفیت ساخته شود.

چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ است و در فاصله 90 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.