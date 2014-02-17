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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۱۷

میرعلایی در گفتگو با مهر:

زمین لرزه چلگرد خسارت جانی و مالی در پی نداشته است

زمین لرزه چلگرد خسارت جانی و مالی در پی نداشته است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: زمین لرزه 3.5 ریشتری شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

حمید میر علایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک زمین لرزه3.5 ریشتری در شهر چلگرد از توابع شهرستان کوهرنگ، اذعان داشت: زمین لرزه 3.5 ریشتری شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

وی ادامه داد: این زمین لرزه فقط موجب لرزه شیشه ها شده است و خسارتی در پی نداشته است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ اذعان داشت: زمین لرزه در 16 کیلومتری چلگرد اتفاق افتاده است و خسارتی را ایجاد نکرده است.

میر علایی ادامه داد: در هفته های گذشته زمین لرزه هایی با بزرگی های متفاوتی در این شهر به وقوع پیوست که بزرگ ترین آن پنج ریشتر بوده است و وفقط موجب ترک برداشتن قسمتهای از منازل شد و خسارتهای مالی در پی داشته است.

وی تاکید کرد: مردم این منطقه باید استاندارهای ساخت و ساز برای مقابله با زمین لرزه را جدی بگیرند و ساختمانها با تجهیزات ساختمانی با کیفیت ساخته شود.

چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ است و در فاصله 90 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 2238493

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