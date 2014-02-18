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۲۹ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۰۱

گزارش تصویری؛

خشونت های اوکراین به مرز هشدار رسید/ کشته شدن 4 نفر در درگیری های امروز

خشونت های اوکراین به مرز هشدار رسید/ کشته شدن 4 نفر در درگیری های امروز

دور جدید تظاهرات خشونت بار در پایتخت اوکراین مخالفان "ویکتور یانوکوویچ" که از امروز در کی یف آغاز شده تا کنون دست کم 4 کشته و دهها مجروح برجا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مخالفان دولت اوکراین امروز سه شنبه نیز به خیابان های پایتخت آمدند. در دور جدید اعتراضات علیه سیاست های "ویکتور یانوکوویچ" هزاران نفر از مخالفان وی با تجمع در خیابان های کی یف به درگیری با نیروهای پلیس پرداختند.

 این در حالی بود که پایتخت اوکراین امروز شاهد خشونت بارترین صحنه های درگیری از زمان آغاز اعتراضات در ماه نوامبر بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس درگیری های امروز دست کم 4 کشته و دهها مجروح داشته است. در درگیری های امروز معترضان با کوکتل مولوتف، سنگ و اشیاء دیگر به نیروهای پلیس حمله کردند.

برخی گزارش ها نیز از مسلح بودن شماری از معترضان به سلاح گرم حکایت دارد. تصاویر زیر بخش هایی از این درگیری ها را به نمایش می گذارند. 

کد مطلب 2239302

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