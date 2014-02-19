هشدار یانوکوویچ به مخالفان/شمار کشته های درگیریها از 25 نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ویکتور یانوکویچ" صبح امروز در سخنانی در تلویزیون این کشور برخی از رهبران مخالفان را به عبور از خط قرمز متهم کرد و گفت که آنها باید از افراطیون فاصله بگیرند، در غیر آن صورت با آنها با زبان دیگری سخن خواهد گفت.

یانووکویچ برخی رهبران مخالفان را متهم کرد که هواداران خود را تشویق کرده اند به صورت مسلح در تظاهرات روز گذشته حاضر شوند . یانووکویچ در ادامه افزود که به رهبران مخالفان گفته است که باید به تجمعات پایان دهند و سرنوشت کشور تنها از طریق انتخابات روشن خواهد شد.

رئیس جمهور اوکراین در حالی مخالفان را تهدید می کند که شمار کشته های 24 ساعت اخیر در کی یف به 25 نفر رسیده و رسانه ها از احتمال افزایش شمار کشته ها خبر می دهند.

درگیری های روز گذشته اوکراین، پس از آنکه پلیس از حرکت معترضان به سمت پارلمان جلوگیری کرد آغاز شد.

اعتراضات اوکراین از اواخر ماه نوامبر سال گذشته و در اعتراض به تصمیم ناگهانی دولت برای امضای قرارداد تجاری با روسیه به جای همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شده و همچنان ادامه دارد. معترضان از حمایت کشورهای غربی و اتحادیه اروپا و دولت نیز از حمایت روسیه برخوردار هستند.