سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن در شیراز برگزار می شود/ طنین صوت قاریان قرآن در جوار حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی جمهوری اسلامی ایران، از 1 تا 6 اسفندماه با حضور مسئولان لشگری و کشوری در شیراز برگزار می شود.

در این دوره از مسابقات که بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری به رقابت پرداختند، 374 نفر از چهره های قرآنی برگزیده کشور به رقابت می پردازند و نفرات اول به مسابقات بین المللی راه می یابند.

جدول برنامه های این مسابقات به این شرح است:

1ـ مراسم افتتاحیه: پنج شنبه اول اسفند ماه از ساعت 15 تا 17

2ـ برگزاری مسابقات در روزهای دوم تا پنجم اسفندماه از 8 صبح تا 21

3ـ مرحله نهایی مسابقات در بخش حفظ کل روز دوشنبه 5 اسفندماه از ساعت 18:30 تا 21:30

4ـ مرحله نهایی مسابقات در بخش قرائت روز دوشنبه 5 اسفندماه از ساعت 14:30 تا 18

مراسم اختتامیه: سه شنبه 6 اسفندماه از ساعت 9 تا 12

زمان: 1 تا 6 اسفندماه

مکان برگزاری مسابقات خواهران: شیراز، حافظیه، تالار اسناد ملی

مکان برگزاری مسابقات برادران: شیراز، حافظیه، تالار حافظ