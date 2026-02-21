لیگ آیه ها ویژه دانش آموزان در هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صادق شکور با اعلام برگزاری رویداد قرآنی «لیگ آیه‌ها» اظهار کرد: این برنامه از ششم اسفندماه آغاز و تا دوازدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شرکت کنندگان می توانند آثار و کلیپ ها خود را در با موضوع پنج آیه نورانی سوره رعد ۷۸، بقره ۴۵، شوری ۲۳، مزمل ۲۰ و فصلت ۳۰ در رشته های قرائت فردی، قرائت جمعی، خطاطی، نمایشی در آیه و تفسیر آیه به دبیر خانه ارسال کنند.

مدیر قرارگاه نوجوانی هرمزگان هدف از برگزاری لیگ آیه‌ها را ایجاد انگیزه در میان نوجوانان برای انس بیشتر با مفاهیم قرآنی و تقویت فعالیت‌های خلاقانه در حوزه آیات الهی عنوان کرد.

شکور عنوان کرد: آیین اختتامیه این رویداد استانی، روز ۱۲ اسفندماه در تالار شهید آوینی در قالب «محفل ستاره‌ها» و با حضور داوران برگزار خواهد شد.

وی در این مراسم، علاوه بر معرفی برگزیدگان، جوایز ویژه‌ای از جمله دو دستگاه دوچرخه و کمک‌ هزینه سفر به مشهد مقدس از طریق قرعه‌کشی به نفرات منتخب اهدا خواهد شد.