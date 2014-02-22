واکنش جهاد اسلامی به کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، احمد المدلل از رهبران جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: چهار میلیون و نیم مسلمان در معرض ذبح، سوزاندن شده و کشتار در آفریقای مرکزی و میانمار قرار گرفته اند.

وی افزود: این جنایات در مقابل دیدگان جهانیان به ویژه کشورهای عربی و اسلامی انجام می شود و احدی نمی تواند در قبال این جنایت ساکت بماند.

المدلل تاکید کرد: سازمان ملل شاهد و ناظر سوزانده شدن خانه و مساجد مسلمانان در آفریقای مرکزی است و کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی در مقابل دیدگان نظامیان فرانسوی رخ می دهد. ما از حوادث آفریقای مرکزی، میانمار و دیگر کشورها ضد مسلمانان رنج می کشیم.

وی افزود: متاسفانه یک میلیارد و نیم مسلمان در قبال آنچه ضد مسلمانان در آفریقای مرکزی رخ می دهد تحرکی انجام نمی دهند. متاسفانه اعراب دارایی های خود را صرف امور بیهوده می کنند و در راستای خوش خدمتی به غرب حرکت می کنند و غرب هم خواهان سلط بر مسلمانان است.