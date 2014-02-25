به گزارش خبرگزاری مهر، اين سمينار از ساعت 9 الي 15 روز پنجشنبه در خانه كشتی شماره يك تهران برگزار میشود.
در اين سمينار مواردی همچون ارائه سايت ارتباطي مشترك فدراسيون و هیاتهای كشتی سراسر كشور، بررسی طرح تعيين شاخصهای عملكرد سالانه هیاتهای كشتی استانها، ارائه پيشنويس طرح تعيين شاخصهای برگزاری مسابقات ملی، داخلي كميته امور استانها، شيوهنامه تشكيل كميته مربيان كشور، گزارش عملكرد از الگوهای اقتصادی و همچنين گزارش فدراسيون در خصوص تاسیس و راهاندازی صندوق سرمايهگذاری مشترك در دستور كار قرار دارد.
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