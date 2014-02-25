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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۰۸

وزیرخارجه سنگاپور:

توافق هسته ای با ایران به نفع جهان است

توافق هسته ای با ایران به نفع جهان است

وزیر خارجه سنگاپور دستیابی به یک توافق هسته ای جامع با ایران را به نفع ایران، منطقه و جامعه جهانی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی، شانموگام وزیر خارجه سنگاپور ابراز امیدواری کرد تا ایران و گروه 1+5 بتوانند به یک توافق هسته ای جامع دست یابند.

وی که سرگرم دیدار از ایران است گفت: دست یابی به چنین توافقی می تواند نگرانی های جامعه جهانی درباره برنامه هسته ای ایران را از بین ببرد.

وزیر خارجه سنگاپور در ادامه تصریح کرد: وقتی که بتوانیم به چنین توافقی دست یابیم به نفع ایران، منطقه و جامعه بین الملل خواهد بود.

این مقام سنگاپوری همچنین تصریح کرد: سنگاپور بر اساس مسئولیت بین المللی خود حق هسته ای ایران در چهار چوب NPT را به رسمیت شناخته است.

کد مطلب 2244291

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