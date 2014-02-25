توافق هسته ای با ایران به نفع جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی، شانموگام وزیر خارجه سنگاپور ابراز امیدواری کرد تا ایران و گروه 1+5 بتوانند به یک توافق هسته ای جامع دست یابند.

وی که سرگرم دیدار از ایران است گفت: دست یابی به چنین توافقی می تواند نگرانی های جامعه جهانی درباره برنامه هسته ای ایران را از بین ببرد.

وزیر خارجه سنگاپور در ادامه تصریح کرد: وقتی که بتوانیم به چنین توافقی دست یابیم به نفع ایران، منطقه و جامعه بین الملل خواهد بود.

این مقام سنگاپوری همچنین تصریح کرد: سنگاپور بر اساس مسئولیت بین المللی خود حق هسته ای ایران در چهار چوب NPT را به رسمیت شناخته است.