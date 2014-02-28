به دیپلماسی فرصت دهید/در مسیر روند مذاکرات کار شکنی نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل ، نانسی پلوسی رئیس سابق کنگره آمریکا و نماینده با نفوذ دموکرات فعلی از طرفداران تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران خواست تا به دموکراسی فرصت بیشتری دهند.

وی که رهبری اقلیت مجلس نمایندگان را عهده دار است با انتقاد شدید از طرفداران تند روی تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران گفت: قانونگزاران آمریکایی به روی مذاکره کنندگان بین المللی با ایران خاک می پاشند.

وی در دامه گفت: بعد از این همه راه طولانی واقعا برای ما مهم است که به دیپلماسی فرصت بیشتری دهیم.

این نماینده آمریکایی در عین حال گفت: باید شفاف باشد و ایرانی ها بدانند که اگر این کار جواب ندهد ما گزینه های دیگری بر روی میز خواهیم داشت که ممکن است از آنها استفاده کنیم.

نانسی پلوسی با انتقاد از تلاش برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران گفت: من نمی دانم پاشیدن خاک بر صورت مذاکره کنندگان به نفع چه کسی است؟

وی به نمایندگان آمریکایی گفت: دولت به زودی نمایندگان را در جریان جزئیات مذاکرات قرار خواهد داد و من به باراک اوباما رئیس جمهور و جان کری وزیر خارجه اطمینان دارم.

نانسی پلوسی مواضع مشترک گروه 1+5 و توافق هسته ای با ایران را بعد از مدت های طولانی یک دست آورد دیپلماتیک قابل ملاحظه خواند.