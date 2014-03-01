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۱۰ اسفند ۱۳۹۲، ۲۲:۰۰

حمله مردان چاقو به دست به ایستگاه راه آهن در جنوب غرب چین

حمله مردان چاقو به دست به ایستگاه راه آهن در جنوب غرب چین

ایستگاه راه آهن شهر کونمینگ چین امروز شاهد حمله مردان مسلح چاقو به دست بود که طی آن 137 نفر کشته و مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات شهر کونمینگ واقع در جنوب غرب چین می گویند حمله این مردان برنامه ریزی شده بوده است. بر این اساس در ساعت 9 بعدازظهر به وقت محلی گروهی از مردان ناشناس با چاقو و سلاح سرد جمعیت حاضر در ایستگاه راه آهن مرکز ایالت یونان را مورد حمله قرار داده اند.

در پی این حمله پلیس وارد عمل شده و شماری از ضاربین را دستگیر کرده است. هم اکنون تیم های پزشکی در حال مداوای مجروحان هستند. یک منبع آگاه به خبرنگار شینهوا گفت بیش از 60 نفر برای مداوا به مراکز درمانی انتقال داده شده اند که حال شماری از آنها وخیم است.

به گفته شاهدان عینی مردان مهاجم در حالی که پوشش سیاه به تن داشتند با قمه و چاقو به مردم حمله کرده و آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده اند. گفتنی است تحقیقات پلیس در این خصوص همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2246910

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