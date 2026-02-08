به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران به همراه داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران صبح امروز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ از انبارهای ذخیره‌سازی اقلام اساسی ویژه ماه مبارک رمضان و شب عید در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران بازدید کردند.

شهردار تهران در حاشیه بازدید از انبار ذخیره‌سازی اقلام ماه‌ رمضان با اشاره به سیاست‌های مدیریت شهری در حوزه تأمین و تنظیم بازار بیان کرد: حدود دو تا سه سال است که با خریدهایی که انجام می‌شود و خریدهای قراردادی که از قبل دنبال می‌کنیم، دو اتفاق مهم را رقم می‌زنیم. نخست اینکه اقلام از طریق خرید قراردادی با نرخ پایین‌تری تأمین می‌شوند؛ به واسطه آنکه از قبل با کشاورزان تعامل صورت می‌گیرد و این موضوع هم به سود تولیدکنندگان و هم به سود خریداران است که در نهایت مصرف‌کنندگان هستند.

زاکانی با بیان اینکه این رویکرد موجب ایجاد تضمین در بازار می‌شود، ادامه داد: اتفاق مهم دیگر این است که با این شیوه، از ایجاد تلاطم و بی‌نظمی در بازار جلوگیری می‌شود. در همین راستا، میادین میوه و تره‌بار اقدام به خرید میوه شب عید کرده‌اند که این اقلام خریداری و انبار شده است. همچنین خرمای ماه مبارک رمضان نیز تأمین شده که در جریان این بازدید، خرماهای خریداری‌شده مورد بررسی قرار گرفت و از کیفیت بالایی برخوردار بودند.

وی با اشاره به زمان آغاز توزیع این اقلام گفت: توزیع این محصولات از فردا آغاز می‌شود و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، اقلام در غرف میادین میوه و تره‌بار عرضه خواهد شد. این محصولات به‌طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از قیمت بازار به دست مردم می‌رسد و از ثبات قیمتی برخوردار خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که دیگر تلاطمی در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود.

اقلام مورد نیاز شب عید مردم در میادین تره‌بار شهرداری تأمین و انبار شده است

شهردار تهران در ادامه و در حاشیه بازدید از انبار اقلام شب‌ عید نیز در تشریح نحوه تنظیم بازار شب عید برای شهروندان تهرانی گفت: بر اساس تجربه‌های سال‌های گذشته، با استفاده از خریدهای قراردادی امکانی را فراهم می‌کنیم که با ثبات قیمت و اطمینان خاطر وارد زمانی شویم که مابه ازای آن زمان، نیاز در بازار افزایش پیدا می‌کند مانند تأمین خرما در ماه مبارک رمضان یا میوه در شب عید.

وی افزود: در حال حاضر خریدهای قراردادی انجام شده و اقلام مورد نیاز شب عید مردم، آنچه قرار است در میادین میوه و تره‌بار عرضه شود، تأمین و انبار شده است و در زمان مقرر در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

شهردار تهران در پایان با تأکید بر هدف این سیاست‌ها تصریح کرد: این اقدامات با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای مردم و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تلاطم‌های قیمتی احتمالی انجام شده است؛ نوساناتی که ممکن است برخی به دنبال بهره‌برداری از آن باشند. امیدواریم بتوانیم درصد بالایی از خدمت را به سود مردم به مردم ارائه دهیم.