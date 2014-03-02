محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده «کیمیا» در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی وارد صحنه‌های جنگی سریال «کیمیا» به کارگردانی جواد افشار شده‌ایم و در این بخش حامد بهداد نقش شهید جهان آرا را بازی خواهد کرد.

وی افزود: اگر همه چیز درست پیش برود پیش از آغاز سال 93، بازی بهداد در سریال شروع خواهد شد، در غیر این صورت شاهد حضور او در نقش جهان‌آرا در فروردین 93 خواهیم بود.

شفیعی یادآور شد: همچنین نیکی کریمی نیز به تازگی به جمع بازیگران سریال اضافه شده، البته هنوز مقابل دوربین نرفته است. او نقش محبوبه یکی از شخصیت‌های اصلی قصه را خواهد داشت.

این تهیه‌کننده ادامه داد: تاکنون 30 درصد سریال را تصویربرداری کرده‌ایم و مراحل فنی همزمان جلو می‌رود. پیش بینی این بود که تا پایان سال 92 بخش آبادان و خرمشهر را به پایان برسانیم اما این امر محقق نشد و تا انتهای اردیبهشت همچنان در خرمشهر و آبادان خواهیم بود.

سردار سرلشکر پاسدار سید محمد علی جهان‌آرا معروف به محمّد جهان‌آرا یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق بود که در زمان این جنگ بر اثر سانحه هوایی به شهادت رسید.

نوحه معروف «ممد نبودی ببینی» پس از آزادسازی خرمشهر اولین بار توسط حسین فخری همرزم او بر سر مزارش خوانده شد و یک‎‌سال بعد توسط غلام کویتی‌پور همزمان با آزادسازی خرمشهر خوانده شد.

در خلاصه داستان «کیمیا» آمده است: در گذر فصل‌ها و سال‌ها و در التهاب حوادث و بحرانها، نسل‌ها و شخصیتها شکل می‌گیرند. کیمیا از نسلی معترض و حقیقت جوست. او به دنبال کشف حقیقت، ققنوس وار به دل آتش حوادث می‌زند تا جاودانگی را بیابد.

حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، مهراوه شریفی نیا، پوریا پورسرخ، آرش مجیدی، سید مهرداد ضیایی، رضا توکلی، علی شادمان، عطا عمرانی، امیر کاظمی، کاظم هژیر آزاد.، حسین توشه، کوروش زارعی ، شهین تسلیمی، آشا محرابی، سودابه بیضایی، فریبا طالبی، نسرین نیک، وحید رهبانی، مالک سراج، عبدالحلیم تقلابی، ابتسام بقلانی، نوید خداشناس، میرفرخ هاشمیان، محسن مجلس آرا و ... بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

این سریال با حمایت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و به سفارش گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دوم سیما در حال تولید است و سایر عوامل اصلی آن عبارتند از نویسنده: مسعود بهبهانی نیا، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی: فرید سجادی حسینی، دستیار یک کارگردان: حسین دیردار، برنامه ریز : هانیه بساتینی، مدیر تصویربرداری: علیرضا رنجبران، صدابردار: فرشید احمدی، مشاور و مدیر هنری: دکتر محمدرضا شجاعی، طراح صحنه و لباس (اول) : بهزاد جعفری، طراح صحنه و لباس (دوم) : محمدحسین کریمی، طراح گریم: امیر اسکندری، مدیر تولید: فرشید رئوفی، دستیار تهیه کننده: سعید پروینی، جلوه های ویژه میدانی: محمدرضا شریفی راد، جلوه های ویژه رایانه ای: حسن ایزدی، عکاس: محمدحسن سعادت هندی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.