مهراوه شریفی‌نیا بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاری با پروژه «کیمیا» و ایفای نقش اصلی آن توضیح داد: زمانی که بازی من شروع شد، 75 قسمت اول فیلمنامه آماده بود. قسمت‌های بعدی کار هم به 20 سال بعد از زمان فعلی سریال، مربوط می‌شود و یک پرش زمانی در سریال وجود دارد. بخشی که ما کار می‌کنیم با فیلمنامه کامل است گرچه بازنویسی‌هایی هم شکل می‌گیرد و بعد یک پرش زمانی داریم که متن آن زمان کلید خوردن سریال نهایی نشده بود.

خودمان را محک می‌زنیم

وی درباره دشواری‌های بازی در این اثر گفت: این کار بسیار سخت و در عین حال لذت بخش است. شاید همه‌مان داریم یک جورهایی خودمان را محک می‌زنیم. تا به حال دشواری‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم. 6 ماه که در جنوب کشور بودیم و جز دوری از خانه و فشار سنگین نقش و بودن در آبادان و خرمشهر که دارای خاک عجیبی است و مردمان مهربان و دوست داشتنی دارد، کار سخت است و بازی در شهرستان به سادگی کار در تهران نیست.

فرزند آزیتا حاجیان تأکید کرد: «کیمیا» اولین تجربه سریال 100 قسمتی با این تعداد بازیگر و لوکیشن است و همه تلاششان را می‌کنند و از جان مایه می‌گذارند تا نتیجه کار خوب شود. واقعا کار سخت و طاقت فرسایی است.

با «کیمیا» طی طریق می‌کنم

شریفی‌نیا درباره تفاوت‌های این نقش با دیگر کاراکترهایی که بازی کرده، تصریح کرد: کیمیا کامل است. بازی در این نقش اگر بگویم نوعی سلوک شعاری می‌شود اما یک نوع طی طریق است. کیمیا یک بسته از یک انسان است که چیزهای بسیار زیادی را با او تجربه می‌کنم. او یک انسان انقلابی است اما اگر انقلابی هم نبود من مشابه نقش او را بازی نکرده‌ بودم.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم انسان‌ها همگی منحصربه فرد هستند و من اگر 40 نقش معتاد را هم بازی کنم چون هر کدام از این‌ها زندگی و خانواده و شرایط متفاوتی داشتند.

بلد نیستم خیلی خوب یا بد باشم

این بازیگر درباره معضل پیشنهاد کاراکترهای مشابه بر اساس نقشی که یک بازیگر در آن گل می‌کند، توضیح داد: من تا به حال شخصیت تک بعدی بازی نکرده‌ام. بلد نیستم خیلی خوب باشم یا خیلی بد باشم. همه‌مان همینطوری هستیم. یک عالمه کار خوب داریم و یک عالمه کار بد. همه آدمیم!‌ من اگر نفهمم شخصیتی که نقش او را بازی می‌کنم چرا کار خوب یا بدی انجام می‌دهد نمی‌توانم آن را بازی کنم. در این کار تلاشم را کرده‌ام انسان ارائه بدهم.

شریفی‌نیا تجربه بازی در کنار مادرش در نقش مادر و دختر را این چنین توصیف کرد: خیلی دلچسب است. من و مامان بعد از 22 سال دوباره مادر و دختری در کنار هم بازی می‌کنیم. این تجربه دلچسب حال مرا خوب می‌کند و چیزهای زیادی یاد می‌گیرم.

آغوش مادرم حس و حال دیگری به من می‌دهد

وی افزود: حس و حال سریال خیلی واقعی‌تر شده و خیلی به من کمک کرده که مادر واقعی‌ام در کنارم است. جدا از اینکه او به من کمک می‌کند که بهتر باشم، وقتی در آغوش او می‌روم نمی‌دانم ضربان قلبم یا چیست که حس و حال دیگری به من می‌دهد و حس عجیب و غریبی دارم.

بازیگر نقش کیمیا یادآور شد: بازیگران خوبی در این پروژه هستند و کار کردن با تک تک این عزیزان باعث افتخار من است. هم‌بازی‌های مستقیم من پوریا پورسرخ و مهدی پاکدل هستند. با پورسرخ که پیش از این دو بار در «ساعت شنی» و «روز حسرت» همبازی بودم. خانواده‌مان هم که شامل حسن پورشیرازی، مادرم و علی شادمان می‌شود. اتفاقات خوبی در این سریال افتاده و من راضی‌ام. همه چیز خیلی دلتنگ‌کننده‌ است و وقتی سر کار نیستم خیلی دلم برای همه تنگ می‌شود.

با «کیمیا» رسالت بازیگری‌ام را به انجام می‌رسانم

شریفی‌نیا همچنین در جمع خبرنگاران نیز توضیحاتی درباره نقش خود داد و گفت: من نقش کیمیا را خیلی دوست دارم. قصه خوبی دارد و رسالت یک بازیگر با بازی این سریال می‌تواند به انجام برسد. من کاراکتر کیمیا را تحسین می‌کنم. چون انسان است. اشتباه می‌کند. من اشتباهات او را از کارهای خوبش بیشتر دوست دارم. او پای اشتباهاتش می‌ایستد و تاوان می‌دهد. او آدم است. من مجبور شدم بخش‌هایی را در خودم زنده کنم که شاید مدت‌ها بود فراموشش کرده بودم.

وی افزود: به هر حال من با کیمیا اختلاف سن زیادی دارم و شیطنت، سرسخت بودن و دیگر ویژگی‌های یک دختر انقلابی 17، 18 ساله در این کاراکتر هست که آنها را بسیار دوست دارم. از دختر این شکلی که حرف و عقیده دارد و روی حرفش می‌ایستد حتی اگر غلط است، خوشم می‌آید و همه افرادی را که چنین کاراکتری دارند تحسین می‌کنم. افرادی که برای نظر خودشان ارزش قائل هستند.

نسل من حال ندارد

این بازیگر درباره اینکه آیا نقش او ما به ازا داشته، تصریح کرد: من با یکی از ما به ازاهای این نقش زندگی می‌کنم و او مادرم است. او و تمام دوستانش در سال‌های 56 تا 58 اینگونه بوده‌اند. بازی در این سریال برای من به نوعی ادای دین به آن نسل داغ و پرشور و سرشار از انرژی است. حتی بسیاری از آنها شاید بدون آگاهی آن حجم انرژی داشتند اما می‌خواستند کاری بکنند و واقعا انجامش می‌دادند. آنها با نسل من فرق دارند که همه‌مان می‌خواهیم کاری کنیم اما هیچ کدام حال نداریم! نسل کیمیا حال داشت.

شریفی‌نیا درباره تداوم حس در این سریال، یادآور شد: اصولا تجربه در سریال 100 قسمتی تجربه عجیبی است و بزرگترین دغدغه من به عنوان یک بازیگر در این مجموعه تداوم این تجربه است و من هر آنچه را تکنیکی یاد گرفته‌ام به کار بستم تا تداوم حسم را داشته باشم.

نسبت به آدم‌های جنگ قدردان‌تر شده‌ام

وی درباره تأثیر این نقش در زندگی‌اش تصریح کرد: من خیلی آرام‌تر از قبل شده‌ام. این نقش تاثیر عکسی روی من تاثیر گذاشته است. به ویژه بخش جنگ سریال تاثیر مستقیمی روی من گذاشت و مرا نسبت به اتفاقات جنگ و آدم‌هایش آدم قدردان‌تری کرد. من در این سریال انگار آن اتفاقات را از نزدیک لمس کردم و شعور بیشتری پیدا کردم. روحم را بزرگ کرد و به بلوغ خوبی رسیدم.

این بازیگر در پایان گفت: قرار است سریال ما در ماه رمضان سال آینده پخش شود و بعد از آن هم ادامه پیدا کند. تا پایان تصویربرداری این سریال بعید است بتوانم با پروژه دیگری همکاری کنم. افشار کارگردانی است که برایم مهم است خیال او بابت کیمیایش راحت باشد و وظیفه من این است که تمام و کمال در خدمت کیمیا باشم. تا به حال کیمیا بوده‌ام و دیگر هیچ. من ترجیح می‌دهم یک کار را انجام بدهم و جلو بروم.