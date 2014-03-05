آلبوم تصاویر سریال «کیمیا»/ ساخت مجموعه 100 قسمتی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی حامد بهداد، نیکی کریمی و حسین یاری به جمع بازیگران این سریال پیوسته‌اند و بهداد نقش شهید جهان‌آرا و کریمی و یاری نقش زوجی با نام‌های شهرام و محبوبه را بازی می‌کنند.

به گفته محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده، عوامل این سریال که قرار بود تا پایان سال 92 بخش خرمشهر و آبادان را به پایان برسانند تا خرداد در جنوب کشور خواهند ماند و اکنون صحنه‌های جنگی سریال ضبط می‌شود.

«کیمیا» که تاکنون 40 درصد آن تصویربرداری شده است، لابلای قصه اصلی به زندگی شهید جهان‌آرا می‌پردازد و امیر اسکندری طراح گریم آن سعی خواهد کرد بهداد بیشترین شباهت را به جهان‌آرا داشته باشد؛ کسی که نوحه معروف «ممد نبودی ببینی» برای او خوانده شده است.

مهراوه شریفی‌نیا نقش اصلی این سریال را بازی می‌کند و نقش مادرش را نیز آزیتا حاجیان برعهده دارد؛ اقدامی که جواد افشار کارگردان سریال پیش از این در «مادرانه» نیز انجام داده و مادر و دختر واقعی را برای ایفای این نقش روبروی هم قرار داده بود: فهیمه رحیم‌نیا و شقایق فراهانی.

علی شادمان بازیگر نقش رهی در سریال بلاتکلیف «سرزمین کهن» از دیگر بازیگران این سریال است و پوریا پورسرخ نیز پس از «ماتادور» این بار با «کیمیا» به تلویزیون می‌آید.

«کیمیا» پس از طنزهای 90 شبی که چند سالی است ساخته نمی‌شوند، نخستین سریال‌ ادامه‌دار بلند ایرانی است که 100 قسمت خواهد داشت و در کارنامه کارگردان آن ساخت سریال‌هایی چون «مادرانه»، «سی‌امین روز»، «لبه آتش»، «پول کثیف» و... به چشم می‌خورد.

حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، مهراوه شریفی نیا، پوریا پورسرخ، آرش مجیدی، سید مهرداد ضیایی، رضا توکلی، علی شادمان، عطا عمرانی، امیر کاظمی، کاظم هژیر آزاد.، حسین توشه، کوروش زارعی ، شهین تسلیمی، آشا محرابی، سودابه بیضایی، فریبا طالبی، نسرین نیک، وحید رهبانی، مالک سراج، عبدالحلیم تقلابی، ابتسام بقلانی، نوید خداشناس، میرفرخ هاشمیان، محسن مجلس آرا و ... بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

در خلاصه داستان «کیمیا» آمده است: در گذر فصل‌ها و سال‌ها و در التهاب حوادث و بحرانها، نسل‌ها و شخصیتها شکل می‌گیرند. کیمیا از نسلی معترض و حقیقت جوست. او به دنبال کشف حقیقت، ققنوس وار به دل آتش حوادث می‌زند تا جاودانگی را بیابد.

این سریال با حمایت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و به سفارش گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دوم سیما در حال تولید است و سایر عوامل اصلی آن عبارتند از نویسنده: مسعود بهبهانی نیا، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی: فرید سجادی حسینی، دستیار یک کارگردان: حسین دیردار، برنامه ریز: هانیه بساتینی، مدیر تصویربرداری: علیرضا رنجبران، صدابردار: فرشید احمدی، مشاور و مدیر هنری: دکتر محمدرضا شجاعی، طراح صحنه و لباس (اول) : بهزاد جعفری، طراح صحنه و لباس (دوم): محمدحسین کریمی، طراح گریم: امیر اسکندری، مدیر تولید: فرشید رئوفی، دستیار تهیه کننده: سعید پروینی، جلوه‌های ویژه میدانی: محمدرضا شریفی‌راد، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: حسن ایزدی، عکاس: محمدحسن سعادت هندی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.