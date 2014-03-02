به گزارش خبرگزاری مهر، هومن برق نورد بازیگر نقش پرویز در مجموعه تلویزیونی «روزای بد، در» درباره ویژگی‌های نقش خود در این سریال گفت: پرویز پسر بزرگ خانواده است و همه هم و غم او فراهم کردن شرایط آرامی‌ برای اعضای آن است. او و خانواده‌اش به قشر متوسط تعلق دارند. پدرش سرایدار است و در یک مدرسه زندگی می‌کنند. سه سال است که تصمیم دارد ازدواج کند اما اتفاقاتی پیش آمده که مانعش شده‌اند. حالا پس از سه سال تصمیم او برای ازدواج دیگر جدی است.

بازیگر سریال «دودکش» درباره فضای کلی سریال نیز ادامه داد: من قلم برزو نیک نژاد را بسیار دوست دارم و از قبل هم با آن آشنا بودم. قلم نیک نژاد طنز خاصی دارد و مانند برادران قاسم خانی صاحب سبک است. نیت ما در این مجموعه هدیه یک کار شیرین و دوست داشتنی به مردم است و به هیچ وجه نمی‌خواهیم بیننده از خنده پای تلویزیون ریسه برود.

وی افزود: «روزای بد، در» داستان خانواده ای گرم و صمیمی‌است که با وجود همه مشکلات و دغدغه‌هایی که دارند با شادی و خوشی روزها را کنار هم سپری می‌کنند.

بازیگر سریال «ساختمان پزشکان» درباره همکاری اش با سایر بازیگران شناخته شده و تازه کار این مجموعه بیان کرد: برخی از بازیگران این سریال شناخته شده هستند و سال‌ها است در این حوزه تجربه دارند. اگرچه من پیش از این تجربه همکاری با آنها را نداشته‌ام، اما با جنس بازی‌شان آشنا هستم. برای مثال بازی‌های مریم امیرجلالی را دیده‌ام، با مهران رجبی در «دزد و پلیس» همکاری کوتاهی داشتم. در این کار همچنین بازیگران جدیدی بازی می‌کنند که با استعداد به نظر می‌رسند و از پس نقش‌هایشان بر آمده‌اند.

برق نورد در پاسخ به این که با توجه به 13 قسمتی بودن سریال آیا فرصت و بستر مناسبی برای معرفی همه شخصیت‌ها فراهم شده است یا نه، گفت: طبیعی است که 13 قسمت زمان کمی‌ برای این معرفی است اما تا آنجایی که زمان اجازه داده سعی کرده‌ایم معرفی خوبی از شخصیت‌ها ارائه دهیم. در همان قسمت اول و دوم تکلیف شخصیت‌ها با قصه معلوم می‌شود و اساسا در یک سریال 13 قسمتی باید هم همین اتفاق بیافتد و ریتم تندی بر کار حاکم باشد. البته در این مجموعه قصه‌های فرعی چندان زیادی نداریم که این معرفی را به حاشیه ببرد.

این بازیگر در پاسخ به این که آیا نقش پرویز دارای لحن یا تکیه کلام خاصی است، افزود: به هر حال در هر کاری نویسنده در متن ویژگی‌هایی را برای شخصیت در نظر می‌گیرد و بازیگر هم ممکن است در روند کار و در مشورت با نویسنده به لحن یا تکیه کلام خاصی برسد. در این کار هم همین اتفاق می‌افتد. ممکن است یک ویژگی اساسا به قلم نویسنده برای یک کاراکتر در فیلمنامه تعریف شده باشد اما من در یک موقعیت دیگر هم از آن استفاده کنم. البته همه این ها در حد یک یا دو کلمه و گاهی هم در حد یک آوا است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه برزو نیک نژاد هم در مقام نویسنده آنقدر خوب و کامل می‌نویسد که دیگر نیازی به این کار نیست و خود من هم هیچ وقت در کار نویسنده دخالت نمی‌کنم.

برق نورد پیش بینی خود را از کیفیت سریال این طور بیان کرد: به نظرم این سریال قابلیت دیده شدن و مورد استقبال قرار گرفتن را دارد اما برای شتابزدگی سریال‌های مناسبتی هیچ دلیلی نمی‌بینم. زیرا به هر حال تلویزیون می‌داند که ماه رمضان، نوروز و یا ماه محرمی‌در پیش است و باید کارهای مناسبتی تولید شود. بنابراین دیر اقدام کردن برای ساخت سریال هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد مگر کم کردن هزینه‌های تولید.

مجموعه تلویزیونی «روزای بد، در» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیماست که به تهیه کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام و کارگردان سعید آقاخانی برای نوروز 93 تولید می‌شود. این سریال که در 15 قسمت 40 دقیقه‌ای به قلم برزو نیک نژاد نوشته شده است، داستان سرایدار مدرسه‌ای است که در آستانه بازنشستگی قرار دارد و همزمان پسر وی نیز قصد دارد مراسم عروسی‌اش را در مدرسه برگزار کند. همین مساله باعث دردسرهایی برای وی و خانواده اش می‌شود.