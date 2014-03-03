هشدار نسبت به تزریق ژل دور چشم توسط افراد غیر متخصص 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدطاهر رجبی با اشاره به اینکه کارگاهی تحت عنوان "روشهای غیر جراحی جوان‌سازی صورت" را در بیستمین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی که از 9 تا 12 اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد را اداره می‌کند، اظهار کرد: در این کارگاه برای بازگرداندن جوانی به چهره از مواد شیمیایی نظیر بوتاکس و ژلها (فیلرها) استفاده می‌شود.

وی افزود: اصطلاح جوان‌سازی برای تمام قسمتهای صورت از جمله گونه‌ ها، دور چشم و پیشانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بوتاکس و فیلر برای این منظور استفاده می‌شود.

استادیار گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بوتاکس دارویی است که باعث فلج عضله می‌شود، گفت: با این روش چین و چروک صورت که ناشی از عملکرد زیاد و غیر طبیعی عضلات است برطرف شده و در واقع از میزان و عمق چین و چروک‌ها کاسته می‌شود.

رجبی ادامه داد: در برخی قسمتها به دلیل نبود عضله یا پایدار شدن چین و چروک نمی‌توان از این مواد استفاده کرد. در اینجا از تزریق نوعی ژل به نام هيالورونيک اسيد به عنوان جایگزین استفاده می‌شود و از جمله مزایای آن این است که چون جزو مواد طبیعی تشکیل دهنده پوست و دیگر بافتها است، بنابراین خطر ایجاد حساسیت بسیار اندک بوده و نیاز به انجام تست قبل ازتزریق اینگونه ژلها نیست. ژل تزریق شده پس از مدتی توسط بدن تجزیه و جذب می شود و اثراین مواد دایمی نیست.

وی درباره عوارض ناشی از تزریق این ژل توضیح داد: اگر این روشها توسط افراد غیرمتخصص در این زمینه انجام شود عوارض بسیار زیادی در پی خواهد داشت. بیماران متعددی به ما مراجعه می‌کنند که تزریقات را نزد افراد دوره ندیده انجام داده‌اند و متاسفانه با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند. به عنوان مثال بوتاکس بویژه دور چشم اگر غیرتخصصی انجام شود می‌تواند به سمت چشم گسترش یافته و باعث فلج عضلات و دوبینی بسیار آزاردهنده برای بیمار شود.

مسئول کارگاه روشهای غیر جراحی جوان‌ سازی صورت در بیستمین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی، افزود: نکته دیگر این است که اگر ژل به شکل غیرحرفه‌ای تزریق شود، می‌تواند وارد عروق شده و در برخی موارد از دست دادن بینایی را رقم بزند.

رجبی تاکید کرد: فردی که بناست این اعمال را انجام بدهد باید حتما دوره‌های تخصصی را گذرانده و با ساختمان چشم کاملا آشنا باشد.

بیستمین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی از 9 تا 12 اردیبهشت 93 در هتل المپیک تهران برگزار می شود.