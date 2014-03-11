هندی ها نخستین کود نانویی جهان را ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از این کود نانویی جدید، مصرف کودهای شیمایی را 80 تا 100 درصد کاهش می دهد.

هند دومین کشور بزرگ وارد کننده کود در جهان است و تقریبا همه کودهای غیر اوره ای مورد نیاز خود را از خارج تامین می کند.

این کود نانویی جدید توسط دکتر طرفدار پژوهشگر هندی موسسه تحقیقات کشاورزی هند ساخته شده است.

این کود با استفاده از آنزیم های میکروبی برای تجزیه نمک های مربوطه به نانو ساخته می شود.

دکتر طرفدار می گوید: این کود جدید دو تا چهار برابر ارزان تر از کودهای شیمیایی است.

به گفته وی این کود جدید بازدهی مصرف مواد مغذی را سه برابر و تحمل استرس را 10 برابر افزایش می دهد.

از آنجا که این کود، منبع زیستی دارد، دوستدار محیط زیست است و تراکم خاک، حفظ رطوبت و شکل گیری کربن را بهبود می بخشد.

این کود نانویی هیچ خطری برای سلامتی ندارد و برای تمامی محصولات کشاورزی از جمله غلات، سبزیجات و باغبانی مناسب و قابل استفاده است.

