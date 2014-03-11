جان کری و سرگئی لاوروف تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسی او امروز بطور تلفنی درباره تحولات اوکراین گفتگو کردند.

بنا بر این گزارش دو طرف در این تماس بر یافتن راه هایی برای اطمینان از عادی سازی وضعیت در اوکراین تاکید کردند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: روسای دیپلماسی آمریکا و روسیه درباره طرح های موجود برای تضمین صلح مدنی در اوکراین تبادل نظر کردند.

لاوروف در این تماس بر حفظ منافع تمامی مردم اوکراین و منطقه تاکید کرد.

وزیر خارجه روسیه همچنین در این گفتگو بر حق تعیین سرنوشت مردم شبه جزیره کریمه تاکید کرده و خواستار احترام به حق مردم این شبه جزیره بر اساس قوانین بین المللی شد.

کری و لاوروف بر ادامه گفتگوها و همکاری ها درباره اوکراین تاکید کرده اند.