پارلمان کریمه سند استقلال از اوکراین را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این سند مشروط بوده و اگر مردم کریمه در همه پرسی پیش رو رای به استقلال آن از اوکراین بدهند، پارلمان کریمه نیز با رای مردم موافق خواهد بود.

همه پرسی استقلال کریمه از اوکراین، در ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد.

اوضاع اوکراین که از اواخر ماه نوامبر سال گذشته میلادی بحرانی شده بود به دلیل حمایتهای غرب از مخالفان منجر به کنار رفتن "ویکتور یانوکویچ" از ریاست جمهوری اوکراین شد. پس از این حادثه اوضاع اوکراین وارد فاز جدیدی شد و مناطق شرقی آن از جمله شبه جزیره کریمه از تمایل برای جدایی از اوکراین خبر دادند.

کریمه شبه جزیره ای استراتژیک در دریای سیاه است که 60 سال قبل رهبر اتحاد جماهیر شوروی آن را به اوکراین هدیه داد. این منطقه اکنون به کانون تنشها میان غرب و روسیه تبدیل شده است. تنشها در این شبه جزیره پس از آنکه اعلام شد قرار است در انتهای ماه جاری میلادی همه پرسی جدایی آن از اوکراین برگزار شود، به اوج خود رسید.