به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان ری عصر امروز با حضور شهاب الدین چاووشی معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران و هدایت الله جمالی پور فرماندار ویژه ری و روسای ادارات شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

شهاب الدین چاووشی در این جلسه اظهار داشت: در ارتباط با توسعه صحن مطهر حضرت زهرا (س) در حرم امیرالمومنین (ع) ستاد توسعه عتبات عالیات در شهر ری افتتاح شده که این یک فرصت تاریخی برای کشور، استان تهران و شهر ری است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران گفت: از همه اقشار جامعه به ویژه حاضرین در جلسه و خیرین درخواست می شود که در ساخت و رونق این بنای عظیم مشارکت داشته باشند، اگر چه می شود از منابع دولتی کمک گرفت اما بهتر است از بسیج عمومی مردم استفاده کرد.

وی در ادامه افزود: در این زمینه از ائمه جماعات و واعظان ری انتظار می رود که جمع آوری کمک های مردمی را در دستور کار خود قرار دهند و در آغاز سال نو با تلاش و کوشش به هدف مقدس ساخت صحن حضرت زهرا (س) جامه عمل پوشانده شود.

مخدوش شدن وحدت غربی ها در بحث انرژی هسته ای ایران

چاووشی عنوان کرد: حماسه سیاسی و اقتصادی از مواردی است که مقام معظم رهبری به آن تاکید دارند البته به نوعی حماسه سیاسی محقق و اثرات آن در داخل و خارج از کشور مشاهده شد، رفتار غربی ها که در بحث انرژی هسته ای با فراز و نشیب ها و شیطنت ها همراه بود با حمایت مردم و مقام معظم رهبری از گروه هسته ای اتحاد و وحدت نظر غربیان را خدشه دار و دشمنان را دچار درگیری و تنش کرده است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها از شاهکارهای جمهوری اسلامی ایران است هرچند شاهد هستیم که جراحی بزرگ اقتصادی برای کشور ضرورت دارد.

وی گفت: باید مواد و عامل های سوختی و انرژی قیمت واقعی خود را پیدا کنند، هر سال شاهد مقدار قابل توجهی قاچاق سوخت به خاطر تفاوت قیمت بالای مواد انرژی در اطراف کشور هستیم که در این زمینه نباید اموال مسلمین را عده ای خاص مصرف و عده ای دیگر احساس فقر و بدبختی کنند، این با شعار عدالت طلبانه تعارض دارد.

چاووشی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی طرحی را ثبت کرد و الزاماتی بری دولت قائل شد که متاسفانه دولت نتوانست تمام مراحل را به صورت همزمان پیش ببرد یارانه ها در مقطعی برای عده ای خوشایند بود اما هزینه تولید و حمل و نقل پرداخت نشد در نتیجه تورم لجام گسیخته ای در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه به وجود آمد.

وی ادامه داد: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از اوایل سال آینده آغاز می شود و مانند دور گذشته نخواهد بود، البته این در معیشت خانواده نیز تاثیرگذار نخواهد بود، وضعیت اقتصادی و درآمدی کشور با تحریم آسیب دیده اما ما امیدمان را همچنان از دست نداده و نخواهیم داد، باید تلاش شود مرحله دوم با برنامه ریزی های بهتر هدفمندی یارانه صورت گیرد و به درستی اجرا شود.

همدلی و وحدت نظر در حل مشکلات اقتصادی موثر است

چاووشی گفت: لازم است که ائمه جماعات، رسانه ها و مطبوعات در اطلاع رسانی مبنی بر حل مشکلات اقتصادی کشور مداخله و کمک کنند و از سخنان مایوس کننده پرهیز کرده و با همدلی و وحدت نظر به رفع اختلافات و کشمکش کمک داشته باشند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با اشاره به استقلال کنونی کشور اظهار داشت: امروز هیچ کشوری جرات دخالت در فعالیتهای رئیس جمهور، وزیران و کارگزاران دولتی را ندارد و این بزرگترین دستاورد انقلاب است که آزادی در دستگاه ها دولتی و مردم احساس می شود.

این مسئول عنوان کرد: دستگاه ها باید بر امور نظارت داشته باشند تا نقایص برطرف شود، اگر مردم به دستگاه های اداری مراجعه کنند و آن دستگاه به حقوق حقه آنها توجه نکند باید آن مدیر بداند از این نظام نیست.

وی اضافه کرد: با توجه به ثبات سیاسی ایجاد شده در داخل کشور، سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور علاقمند به حضور در داخل شدند که شورایی تشکیل شده تا از توانایی های ایرانیان خارج از کشور که دارای دانش علمی هستند استفاده شود.

چاووشی در پایان گفت: همه ایرانیانی که در قلمرو جمهوری اسلامی زندگی می کنند بر اساس قانون اساسی از حقوق شهروندی برخوردار هستند و ما به عنوان کارگزاران جمهوری اسلامی مکلف به رعایت حقوق همه آنها هستیم چون امنیت با زور به دست نمی آید با حضور همه جانبه مردم امکان پذیر است.

همدلی خوبی در ری برای هدفمندی یارانه ها وجود دارد

هدایت الله جمالی پور در ادامه جلسه شورای اداری اظهار داشت: با همدلی همه دستگاه ها در شهرستان چندین جلسه مختلف در حوزه امنیت و اصناف و دستگاه هایی که باید تدابیر لازم را در اجرای یارانه انجام دهند، برگزار شده و هم اکنون همدلی بسیار خوبی در سطح شهرستان ری در بحث هدفمندی یارانه ها وجود دارد.

وی افزود: اگر طرح هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا می شد سهم همه دستگاهها در صنعت و بهداشت و درمان پرداخته می شد وضعیت بهتری در کشور ایجاد می شد، زیرا پول تزریق شده در بازار و مسکن موجب تورم بیشتر شد.

جمالی پور عنوان کرد: در فاز دوم بنا است قانون اجرایی شود و بر اساس قانون غنی و فقیر نباید به صورت مساوی از حق یارانه استفاده کنند باید همه کمک کنند تا پول بیت المال در جای مناسب خود مانند خدمات، بهداشت و درمان، اشتغال و رفاه عمومی است هزینه شود شهر ری با همه توان آمادگی همکاری دارد اگر چه بسیاری از معظلات تهران به شهر ری سرازیر می شود.